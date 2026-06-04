تعرف على أعلى المدربين أجراً في كأس العالم 2026



يتصدر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، قائمة المدربين الأعلى أجراً في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة الشهر الجاري، براتب سنوي يبلغ 11.3 مليون دولار سنوياً.

ويُنظر إلى تعيين أنشيلوتي، المدرب السابق لريال مدريد، باعتباره واحداً من أبرز التعاقدات في تاريخ المنتخب البرازيلي، إذ تعول عليه البرازيل الأكثر تتويجاً بكأس العالم لقيادة «السيليساو» نحو إحراز لقب سادس غير مسبوق يعزز رقمه القياسي في البطولة.



ويأتي الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، في المركز الثاني براتب سنوي يبلغ 6.79 ملايين دولار. وتعاقد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع توخيل بعد سلسلة من الإخفاقات القريبة من المجد في عهد المدرب السابق غاريث ساوثغيت، أملاً في إنهاء عقود من الانتظار لاستعادة الألقاب الكبرى.



ويشغل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب منتخب الولايات المتحدة، المركز الثالث براتب سنوي يصل إلى 6.08 ملايين دولار. ويخوض بوتشيتينو، الذي سبق له تدريب توتنهام هوتسبير وباريس سان جرمان وتشلسي، تحدياً كبيراً يتمثل في قيادة المنتخب الأمريكي خلال النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك.



أما المركز الرابع فيعود إلى مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان، الذي يتقاضى 5.64 ملايين دولار سنوياً، بينما يتقاسم المركز الخامس كل من الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، والإيطالي فابيو كانافارو، مدرب منتخب أوزبكستان، براتب سنوي يبلغ 4.70 ملايين دولار لكل منهما.



وأثار وجود كانافارو بين أصحاب الرواتب الأعلى في البطولة اهتماماً واسعاً في الأوساط الكروية، نظراً إلى أن أوزبكستان لا تُصنف تقليدياً ضمن القوى الكبرى في اللعبة. وجاء تعيين قائد منتخب إيطاليا السابق بعد نجاح أوزبكستان في حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، وهو إنجاز تاريخي دفع الاتحاد الأوزبكي إلى الاستثمار بقوة في الجهاز الفني استعداداً للمشاركة المرتقبة.



ويحتل الفرنسي ديدييه ديشامب المركز السابع في القائمة براتب سنوي يبلغ 4.44 ملايين دولار. ويُعد ديشامب من أكثر المدربين نجاحاً على الساحة الدولية خلال العقد الأخير، بعدما قاد فرنسا إلى التتويج بكأس العالم 2018 في روسيا، إضافة إلى بلوغ نهائي نسخة 2022 في قطر.



ويكمل المراكز الثلاثة الأخيرة ضمن قائمة العشرة الأوائل كل من الأرجنتيني ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني بطل العالم، والأرجنتيني مارسيلو بييلسا، مدرب منتخب أوروغواي، والهولندي رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، إذ يتقاضى كل منهم راتباً سنوياً قدره 3.50 ملايين دولار.



وتظهر القائمة أن المنتخبات الكبرى لم تعد وحدها التي تنفق بسخاء على الأجهزة الفنية، بل انضمت إليها منتخبات صاعدة تسعى إلى تعزيز فرصها في المنافسة من خلال استقطاب أسماء تدريبية تمتلك خبرات واسعة على أعلى المستويات.