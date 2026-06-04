مونديال 1994 يغير وجه الكرة الأمريكية من شواطئ كاليفورنيا إلى العالمية



قبل 32 عاماً لم يكن المنتخب الأمريكي لكرة القدم أكثر من مشروع يحاول إثبات وجوده على الساحة العالمية، ولم يكن هناك دوري محترف قوي، ولم يكن اللاعبون الأمريكيون نجوماً في أوروبا، كما أن العودة إلى كأس العالم عام 1990 بعد غياب دام أربعة عقود انتهت بثلاث هزائم متتالية، وتركت أسئلة أكثر من الإجابات، ولكن مع اقتراب موعد استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم 1994 أدرك الاتحاد الأمريكي لكرة القدم أن النجاح التنظيمي وحده لا يكفي، وأن المنتخب يحتاج إلى قصة مختلفة، تواكب الحدث الأكبر في تاريخ اللعبة داخل البلاد، ومن هنا بدأت رحلة التحول، ففي مدينة ميشن فيجو بولاية كاليفورنيا جمع المدرب الصربي، بورا ميلوتينوفيتش، مجموعة من اللاعبين القادمين من خلفيات مختلفة، وبعضهم خريجو جامعات، وآخرون محترفون في أوروبا، وآخرون كانوا يطاردون حلم الاحتراف وسط ظروف بدائية، تفتقر حتى إلى أبسط مقومات المنتخبات الكبرى.



ولم تكن هناك منشآت متكاملة أو ملاعب مثالية أو حياة احترافية حقيقية، وكان اللاعبون يغيرون ملابسهم في محال تجارية مهجورة، ويتدربون على الشواطئ، ويقودون سياراتهم الخاصة إلى أماكن التدريب، ولكن بورا كان يمتلك رؤية مختلفة، وأراد أن يصنع فريقاً، يؤمن بنفسه قبل أن يؤمن به الآخرون.



وفرض المدرب الصربي أساليب تدريب قاسية ومملة أحياناً، وأمضى ساعات طويلة في شرح أدق التفاصيل التكتيكية، وكان يؤمن بأن بناء العقلية أهم من بناء اللياقة البدنية، وأن المنتخب الأمريكي يحتاج إلى تغيير ثقافته الكروية بالكامل إذا أراد منافسة كبار العالم.



ومع اقتراب البطولة تحولت المجموعة المتفرقة إلى فريق حقيقي، ورغم الصراعات والمنافسة الشرسة على المراكز، والقرارات المؤلمة التي أطاحت عدداً من اللاعبين الذين أمضوا سنوات في المشروع.



ودخل المنتخب الأمريكي كأس العالم 1994 وسط توقعات متواضعة، إذ كان الهدف الأساسي يتمثل في تجنب الإحراج أمام جماهيره، ولكن ما حدث فاق كل التوقعات.



وافتتح أصحاب الأرض مشوارهم بالتعادل مع سويسرا، قبل أن يحققوا واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بالفوز على كولومبيا المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب، ورغم الخسارة أمام رومانيا في المباراة الأخيرة نجح المنتخب الأمريكي في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى منذ عقود.



وفي ثمن النهائي اصطدم الحلم الأمريكي بالعملاق البرازيلي، الذي واصل طريقه لاحقاً نحو التتويج باللقب. ورغم الخروج بهدف وحيد خرج اللاعبون مرفوعي الرأس بعد أداء بطولي أكد أن الولايات المتحدة لم تعد مجرد مستضيف للبطولة، بل منافس قادر على مقارعة الكبار.



وذلك الإنجاز لم يقتصر تأثيره على نتائج البطولة فقط، بل أصبح نقطة تحول تاريخية في مسيرة كرة القدم الأمريكية، فأسهم النجاح الجماهيري والمالي للمونديال في إطلاق الدوري الأمريكي للمحترفين عام 1996، ووضع الأسس التي بنيت عليها النهضة الكروية اللاحقة في البلاد، حسب تقرير نشره موقع «إسبن».



واليوم، بينما تستضيف الولايات المتحدة كأس العالم 2026، يبدو المشهد مختلفاً تماماً، فالمنتخب الأمريكي يضم نجوماً يلعبون في أكبر الأندية الأوروبية، والدوري المحلي أصبح من أبرز الدوريات نمواً في العالم، كما تحولت كرة القدم إلى جزء أصيل من الثقافة الرياضية الأمريكية.



وبين صورة منتخب 1994، الذي كان يبحث عن الاحترام، ومنتخب 2026، الذي يطمح لمقارعة الكبار، تمتد قصة طويلة من العمل والتضحيات بدأت على شواطئ كاليفورنيا عندما قرر مجموعة من اللاعبين ومدرب حالم أن يجعلوا كرة القدم الأمريكية جزءاً من المشهد العالمي.