مونديال 2026.. نجوم ينتصرون على الإصابة وآخرون يغيبون

أثارت إصابات بعض نجوم كرة القدم، والتي كان من ضمن ضحاياها الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، والإسباني الواعد لامين يامال، مخاوف قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتم استدعاء اللاعبين الثلاثة إلى قوائم منتخباتهم الوطنية للمشاركة في المونديال، الذي ينطلق الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن آخرين لم يحالفهم الحظ.

وتعرض المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي لإصابة في وتر أخيل في أبريل/نيسان الماضي مع فريقه ليفربول الإنجليزي، ربما تتطلب ابتعاده عن الملاعب لأكثر من ستة أشهر، ما سيحرمه من المشاركة في كأس العالم، وربما بداية الموسم المقبل مع ناديه.

ويفتقد منتخب البرازيل خدمات الثنائي رودريغو وإيدير ميليتاو بداعي الإصابة، كما يغيب مهاجم بايرن ميونخ والمنتخب الألماني سيرج جنابري عن المونديال أيضاً بعد إصابته في عضلات الفخذ خلال التدريبات.

وأثار ميسي أكبر قدر من القلق بعد أن غادر النجم الأرجنتيني الملعب مصاباً أثناء مشاركته مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي الشهر الماضي، لكن تقرر ضمه إلى قائمة المدرب ليونيل سكالوني، حيث تسعى الأرجنتين «حاملة اللقب» للاحتفاظ بكأس العالم، لكن لم يعرف بعد ما إذا كان قد تعافى تماماً مما وصف بأنه إجهاد عضلي.

ومن ناحيته، ابتعد يامال عن الملاعب في الأسابيع الأخيرة من الموسم مع فريقه برشلونة الإسباني، بسبب إصابة في أوتار الركبة، ما جعله يخشى الغياب عن أول مشاركة له في كأس العالم.

وقال يامال: "أتذكر المباراة التي تعرضت فيها للإصابة. كنت أدعو في سري ألا تكون الإصابة خطيرة، وأن تكون مجرد تشنج عضلي أو ما شابه، لأنني كنت أعلم أن كأس العالم باتت قريبة جداً".

وحذر لاعبون ومدربون مراراً من تأثير ضغط المباريات المتزايد، لا سيما أن النسخة المقبلة والموسعة من المونديال بمشاركة 48 منتخباً، تأتي بعد عام من إقامة كأس العالم للأندية، التي تم زيادة عدد المشاركين فيها لتشمل 32 فريقاً، كما شهدت بطولة دوري أبطال أوروبا توسعاً في نظامها خلال السنوات الأخيرة.

ويصف الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، الضغط الواقع على اللاعبين بأنه "كارثة وشيكة".

اللاعبون المستبعدون نهائياً من كأس العالم:

الأرجنتين: خواكين بانيتشيلي «إصابة في الرباط الصليبي الأمامي».

البرازيل: إيدير ميليتاو «إصابة في أوتار الركبة»، رودريغو «إصابة في الرباط الصليبي الأمامي».

إنجلترا: بن وايت «إصابة في الرباط الجانبي الإنسي».

فرنسا: هوغو إيكيتيكي «إصابة في وتر أخيل».

ألمانيا: سيرج جنابري «إصابة في العضلة المقربة».

هولندا: تشافي سيمونز «إصابة في الرباط الصليبي الأمامي».

الولايات المتحدة: كاميرون كارتر-فيكرز «إصابة في وتر أخيل»، باتريك أجييمانج «إصابة في وتر أخيل»، جوني كاردوسو «إصابة في الكاحل».

اسكتلندا: بيلي جيلمور «إصابة في الركبة».

إسبانيا: فيرمين لوبيز «إصابة في القدم».

لاعبون تحت الملاحظة:

الأرجنتين: لم يعرف بعد موعد عودة ميسي، بينما تعرض كريستيان روميرو لإصابة في الركبة في نهاية الموسم المنصرم، لكنه انضم إلى قائمة منتخب «راقصي التانغو».

كندا: تعرض الظهير الأيسر ألفونسو ديفيز لإصابة في أوتار الركبة، وليس من المؤكد تعافيه في الوقت المناسب قبل مباراة منتخب كندا الافتتاحية في البطولة ضد البوسنة والهرسك.

كرواتيا: تعرض لاعب الوسط المخضرم لوكا مودريتش لكسر في عظم الوجنة في أبريل/نيسان الماضي، وعاد للعب مع ميلان الإيطالي في الوقت المناسب لكأس العالم، لكنه كان يرتدي قناعاً واقياً للوجه، كما عاد المدافع يوشكو جفارديول للتدريبات مع مانشستر سيتي الإنجليزي في أوائل مايو/أيار الماضي بعد غياب دام أربعة أشهر بسبب كسر في الساق، لكنه سيشارك في كأس العالم.

الولايات المتحدة: شارك جيو رينا أساسياً في أربع مباريات فقط بالدوري الألماني هذا الموسم مع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، ولم يشارك في أي مباراة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما قال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي: "بإمكانه أن يفيدنا لأنه لاعب مختلف، موهبة مختلفة، وأعتقد أن أي تشكيلة تحتاج إلى لاعب مثله".