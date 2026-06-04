سانيا: فرنسا تملك أفضل جيل منذ عقد.. وأراها قادرة على مواصلة حصد الألقاب (فيديو)



أعرب الدولي الفرنسي السابق باكاري سانيا عن ثقته الكبيرة بقدرة منتخب فرنسا على المنافسة بقوة في كأس العالم، معتبراً أن الجيل الحالي من «الديوك» يُعد من أفضل المنتخبات الفرنسية، خلال السنوات العشر الأخيرة.



وقال سانيا في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن المنتخب الفرنسي يمتلك عناصر استثنائية في مختلف المراكز، مشيداً في الوقت ذاته بشجاعة المدرب ديديه ديشامب وقدرته على قيادة مجموعة تعج بالمواهب. وأضاف: «بالنسبة لي هذا هو أفضل منتخب فرنسي خلال العقد الماضي. إنه فريق قوي للغاية، وكل مركز فيه مغطى بلاعبين على أعلى مستوى».



وأشار إلى أن لاعبي فرنسا يواصلون التألق مع أنديتهم أسبوعاً بعد آخر، ما يعكس حجم الجودة التي يتمتع بها المنتخب، قائلاً: «يمكنك مشاهدة اللاعبين وهم يبدعون مع أنديتهم كل عطلة أسبوع، إنهم لاعبون مميزون للغاية».



ولفت سانيا إلى أن معدل أعمار المنتخب، الذي يتراوح بين 25 و26 عاماً، يمنحه مستقبلاً واعداً، مؤكداً أنه يتوقع استمرار نجاح هذا الجيل خلال السنوات العشر المقبلة.



واستشهد المدافع السابق بالنتائج التي حققتها فرنسا في البطولات الكبرى خلال الأعوام الأخيرة، مشيراً إلى بلوغ ربع نهائي كأس العالم 2014، ونهائي كأس أوروبا 2016، والتتويج بمونديال 2018، ثم الوصول مجدداً إلى نهائي كأس العالم 2022.



ورغم تفاؤله شدد سانيا على أن الطريق نحو اللقب لن يكون سهلاً، موضحاً أن اللعب بعيداً عن الديار والظروف المناخية المختلفة قد يشكلان تحدياً إضافياً.



وقال: «ستكون بطولة صعبة، لأننا سنلعب بعيداً عن أرضنا، كما أن الظروف قد لا تكون مثالية، وقد يكون الطقس حاراً في بعض الأماكن». وأضاف: «لكن المنتخب سيفعل كل ما بوسعه للتقدم خطوة بخطوة، كما اعتاد دائماً، من أجل تحقيق هدفه».