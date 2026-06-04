قرار أمني من «فيفا» قبل مونديال 2026 يثير مخاوف الجماهير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حظر إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى ملاعب كأس العالم 2026، ضمن إجراءات جديدة تتعلق بسلامة الجماهير وجميع المشاركين في البطولة.

وأجرى «فيفا» تعديلًا طارئًا على مدونة قواعد السلوك في الملاعب، بعد أن كان يسمح في وقت سابق بإدخال الزجاجات البلاستيكية الشفافة القابلة لإعادة الاستخدام.

وقرر «فيفا» منع إدخال هذه الزجاجات بشكل كامل، إلى جانب حظر أدوات أخرى تشمل الأكواب والبرطمانات والعلب، بهدف تجنب مخاطر الإصابة في حال إلقائها من داخل المدرجات.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه ملتزم بحماية صحة وسلامة اللاعبين والحكام والمشجعين والمتطوعين والموظفين، موضحًا أن قرار حظر الزجاجات جاء للحد من المخاطر والإصابات المحتملة.

وأضاف «فيفا» أن منع إدخال الزجاجات الخارجية مطبق بالفعل في عدد من الملاعب لأسباب تتعلق بالسلامة، ويتم العمل على تعميم الإجراء في جميع ملاعب كأس العالم 2026.

وأثار القرار مخاوف بعض الجماهير بسبب درجات الحرارة المتوقعة خلال البطولة، والتي قد تتراوح في بعض الملاعب بين 26 و28 درجة مئوية، إلى جانب التساؤل حول سهولة الحصول على مياه الشرب داخل الملاعب.

وأكد «فيفا» اتخاذ عدة إجراءات للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، بالتنسيق مع لجان المدن المضيفة والسلطات المحلية، من خلال توفير محطات رش المياه، والمراوح، ونقاط الترطيب، والخيام المبردة، ووسائل أخرى في محيط الملاعب.

وأوضح الاتحاد الدولي أن أسعار زجاجات المياه داخل الملاعب خلال كأس العالم 2026 ستكون متوافقة مع الأسعار المعتمدة في الفعاليات الأخرى التي تستضيفها هذه الملاعب.

وتقام كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، مع إقامة 104 مباريات بعد استحداث دور إقصائي إضافي.