تشكيلة بملايين الدولارات تتابع كأس العالم من المنزل

تكتفي مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية بمتابعة كأس العالم 2026 من خلف الشاشات، بعدما حالت الإصابات أو القرارات الفنية أو قوة المنافسة داخل منتخباتهم دون الوجود على المسرح الأكبر.

وتضم التشكيلة المثالية للغائبين أسماء لامعة تقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين من الدولارات، ويتقدمها ثلاثي من ريال مدريد، إلى جانب نجوم من الدوري الإنجليزي الممتاز كان يُتوقع أن يكون لهم دور بارز في البطولة.

وفي حراسة المرمى، يبرز الإسباني روبرت سانشيز، الذي استعاد الكثير من مستواه مع تشيلسي خلال الموسم الماضي، إلا أن قوة المنافسة في المنتخب الإسباني ووجود أوناي سيمون على رأس الخيارات حرماه من بطاقة العبور إلى المونديال.

وفي خط الدفاع، يتصدر الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد قائمة الغائبين المفاجئين، بعدما استبعده المدرب توماس توخيل من قائمة منتخب إنجلترا، رغم انتقاله إلى ريال مدريد وطموحه في ترسيخ مكانته بين أفضل لاعبي العالم.

ويجاوره البرازيلي إيدير ميليتاو، الذي بددت الإصابة حلمه بالمشاركة مع السيليساو، إضافة إلى المدافع الإسباني الشاب دين هويسن الذي دفع ثمن المنافسة الشرسة في تشكيلة لا روخا، بينما يشغل لويس هول مركز الظهير الأيسر بعد استبعاده رغم تألقه مع نيوكاسل يونايتد.

أما خط الوسط، فيضم الفرنسي إدواردو كامافينغا، الذي وجد نفسه خارج حسابات المدرب ديدييه ديشامب رغم إمكاناته الكبيرة وخبرته مع ريال مدريد.

وإلى جانبه يأتي البرتغالي ماتيوس فرنانديز، أحد أبرز اكتشافات الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي بات هدفاً لعدد من كبار الأندية الأوروبية بعد تألقه مع وست هام، لكنه لم ينجح في اقتحام كتيبة البرتغال المليئة بالنجوم.

كما تضم التشكيلة الإنجليزي كول بالمر، الذي دفع ثمن تراجع مستواه وكثرة إصاباته خلال الموسم المنصرم رغم موهبته الكبيرة.

وفي الهجوم، تبدو الخسارة أكثر إيلاماً، حيث يغيب الفرنسي هوغو إيكيتيكي بسبب إصابة قوية في وتر أخيل أنهت موسمه وأبعدته عن المونديال، فيما يدفع البرازيلي جواو بيدرو ثمن الخيارات الفنية للمدرب كارلو أنشيلوتي رغم تألقه مع تشيلسي وتسجيله 18 هدفاً خلال الموسم.

ويكتمل الثلاثي الهجومي بالنجم البرازيلي رودريغو، الذي تبخر حلمه بالمشاركة بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي أنهت موسمه مبكراً.

وتؤكد هذه القائمة أن كأس العالم لا يقتصر فقط على النجوم الموجودين في الملاعب، بل يضم أيضاً أسماء كبيرة ستبقى حاضرة في أحاديث الجماهير، وهي تشاهد البطولة من بعيد، بعدما حرمتها الظروف المختلفة من الظهور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض.