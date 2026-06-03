مدرب إسبانيا يتوقع جاهزية يامال لمباراة المنتخب الافتتاحية في المونديال



يتوقع لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، جاهزية النجم الشاب لامين يامال للمشاركة في مباراة الفريق الافتتاحية بنهائيات كأس العالم 2026.



وصرح دي لا فوينتي، اليوم الأربعاء، بأن يامال لن يشارك في المباراة الودية التي تقام غداً الخميس ضد العراق في لا كورونيا، لكن جميع المؤشرات تدل على أنه سيكون جاهزاً لمواجهة الرأس الأخضر في المباراة الافتتاحية للفريق في أتلانتا يوم 15 يونيو الجاري.



وقال دي لا فوينتي: «إذا لم يطرأ أي تغيير، فقد يكون جاهزاً للعب أمام الرأس الأخضر. هذا لا يعني بالضرورة مشاركته، سنرى. ربما يشارك لبضع دقائق، أو ربما يكتفي بالتدريب لتحسين حالته قبل المباراة الثانية. سنقوم بتقييم الوضع».



وأصيب يامال في أوتار الركبة اليسرى أثناء تسجيله ركلة جزاء لبرشلونة في مباراة بالدوري الإسباني يوم 22 أبريل الماضي، وصرح هذا الأسبوع بأنه يخشى الغياب عن كأس العالم، داعياً الله أن يتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في البطولة التي تنطلق في 11 يونيو الجاري بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



ويحمل يامال (18 عاماً) آمال المنتخب الإسباني في الفوز بلقبه الثاني في كأس العالم، بعد نسخة عام 2010 في جنوب أفريقيا.



وأعلن دي لا فوينتي أن اللاعبين المصابين الآخرين في المنتخب الإسباني، نيكو ويليامز وفيكتور مونيوز، لن يشاركا أيضاً في لقاء العراق الودي، وكذلك اللاعبون الذين شاركوا في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وستكون المباراة الودية الأخيرة لإسبانيا ضد بيرو في المكسيك يوم الاثنين المقبل، ولم يكشف دي لا فوينتي عن اللاعبين المتوقع مشاركتهم في تلك المباراة.



وبعد افتتاح مباريات المجموعة الثامنة بمواجهة الرأس الأخضر، ستلعب إسبانيا مع منتخب السعودية يوم 21 يونيو الجاري في أتلانتا، ثم أوروجواي بعدها بخمسة أيام في جوادالاخارا.



ولم يسبق لمنتخب إسبانيا أن تجاوز دور الـ16 في كأس العالم منذ فوزه بلقبها الوحيد قبل 16 عاماً. وتابع دي لا فوينتي: «نحن جميعاً متحمسون لبدء البطولة ونسعى لتحقيق نتائج جيدة فيها».