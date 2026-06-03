41 سنتيمترًا تفصل بين أطول وأقصر لاعب في مونديال 2026

كشفت الأرقام الخاصة بقوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 عن فارق كبير في الطول بين لاعبي البطولة، بعدما وصل الفرق بين أطول وأقصر لاعب إلى 41 سنتيمترًا، في واحدة من أبرز المفارقات الرقمية قبل انطلاق المنافسات.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تقريرًا إحصائيًا شاملًا عن قوائم المنتخبات المشاركة في النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، تضمن أبرز الأرقام المتعلقة بالأندية الأكثر تمثيلًا، وأعمار اللاعبين، والأطوال، وأصحاب المشاركات التاريخية.

وسجل حارس مرمى منتخب النمسا فلوريان ويجيلي رقمًا جديدًا، بعدما أصبح أطول لاعب ينضم لقائمة في تاريخ كأس العالم، حيث يبلغ طوله 2.05 متر، متجاوزًا الرقم السابق لحارس مرمى هولندا أندريس نوبرت، الذي وصل طوله إلى 2.03 متر في مونديال قطر 2022.

وجاء خلف ويجيلي في قائمة أطول اللاعبين كل من المدافع الإنجليزي دان بيرن بطول 2.01 متر، والحارس الكولومبي ألفارو مونتيرو بالطول نفسه، والمدافع البوسني ستيبان راديلجيتش بطول 2.01 متر.

وفي المقابل، جاء صانع ألعاب منتخب بنما سيزار يانيس كأقصر لاعب في مونديال 2026 بطول 1.60 متر، يليه مهاجم كوراساو جيريمي أنتونيس بطول 1.64 متر.

ويظهر الفارق البالغ 41 سنتيمترًا بين الإنجليزي دان بيرن والبنمي سيزار يانيس، قبل مواجهة منتخبي إنجلترا وبنما في المجموعة الثانية عشرة، بعدما كان أكبر فارق طول بين لاعبين متنافسين داخل الملعب بتاريخ كأس العالم 39 سنتيمترًا بين الصربي نيكولا زيجيتش والإيفواري باكاري كوني في مونديال ألمانيا 2006.

وتضمن تقرير «فيفا» أرقامًا أخرى، حيث جاءت قطر والسعودية في صدارة المنتخبات الأكثر اعتمادًا على لاعبي الدوري المحلي، بواقع 25 لاعبًا لكل منتخب، مع وجود محترف واحد فقط في الخارج لكل منهما، إذ يلعب القطري همام أحمد مع ديبورتيفا ليونيسا الإسباني، بينما ينشط السعودي سعود عبد الحميد مع لانس الفرنسي.

وفي المقابل، تضم منتخبات الرأس الأخضر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، وكوراساو، والسنغال، وأوروغواي قوائم لا يوجد بها أي لاعب من الدوري المحلي.

وتصدرت إنجلترا قائمة الدول التي تضم أنديتها أكبر عدد من لاعبي المونديال، بعدما بلغ عدد اللاعبين المشاركين من مختلف درجات الكرة الإنجليزية 200 لاعب، وجاءت ألمانيا ثانية بـ 109 لاعبين، ثم فرنسا وإسبانيا بـ 86 لاعبًا لكل منهما.

وحصل مانشستر سيتي على المركز الأول بين الأندية الأكثر تمثيلًا في كأس العالم 2026 بوجود 19 لاعبًا، يليه بايرن ميونخ بـ 18 لاعبًا، ثم آرسنال وباريس سان جيرمان بـ 16 لاعبًا لكل فريق، وبرشلونة بـ 15 لاعبًا.

وتضم نسخة 2026 وجود 22 لاعبًا سبق لهم الفوز بكأس العالم، بينهم الألماني مانويل نوير بطل نسخة 2014، والرباعي الفرنسي عثمان ديمبيلي ولوكاس هيرنانديز ونجولو كانتي وكيليان مبابي أبطال نسخة 2018.

وحافظ منتخب الأرجنتين بقيادة المدرب ليونيل سكالوني على 17 لاعبًا من قائمة التتويج بكأس العالم 2022، ومن بينهم ليونيل ميسي، وخوليان ألفاريز، وإنزو فيرنانديز، وإيميليانو مارتينيز، ولاوتارو مارتينيز، ورودريغو دي بول.

ويدخل كريستيانو رونالدو البطولة بعمر 41 عامًا و126 يومًا، ليصبح من بين أكبر اللاعبين سنًا في تاريخ كأس العالم، بينما تضم القائمة أيضًا جييرمو أوتشوا، ولوكا مودريتش، وإيدين دجيكو، ومانويل نوير بعمر 40 عامًا.

وفي الجانب الآخر، يعد المكسيكي جيلبرتو مورا أصغر لاعب في البطولة بعمر 17 عامًا، وقد يصبح من بين أصغر اللاعبين مشاركة في تاريخ كأس العالم حال ظهوره مع منتخب بلاده.

ويستعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجييرمو أوتشوا للظهور في النسخة السادسة لهم بكأس العالم، ليصبحوا أول لاعبين يصلون إلى هذا الرقم في تاريخ البطولة، لكن ميسي ورونالدو سيكونان أول من يشارك فعليًا داخل الملعب في 6 نسخ مختلفة، بعدما بقي أوتشوا على مقاعد البدلاء دون مشاركة خلال نسختي 2006 و2010.

ويتصدر ميسي قائمة الهدافين الحاليين في كأس العالم برصيد 13 هدفًا، يليه كيليان مبابي بـ 12 هدفًا، ثم هاري كين ونيمار وكريستيانو رونالدو برصيد 8 أهداف لكل لاعب، بينما يبقى الرقم التاريخي باسم الألماني ميروسلاف كلوزه بـ16 هدفًا.