كأس العالم 2026 يبدأ مبكرًا من لوس أنجلوس

تنطلق احتفالات كأس العالم 2026 قبل صافرة البداية الرسمية، من خلال حفل موسيقي ضخم تستضيفه مدينة لوس أنجلوس، ضمن تجربة مباشرة تقام بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتجمع الجماهير عبر كرة القدم والموسيقى والثقافة.

وتبدأ احتفالات كأس العالم 2026 يوم الأربعاء المقبل من خلال حفل موسيقي ضخم يقام في وقت واحد بين المدن المستضيفة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في تجربة تنظم لأول مرة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية الأمريكية لتسجيل الفنون والعلوم، الجهة المنظمة لجوائز «جرامي».

وتستضيف لوس أنجلوس حفل العد التنازلي الخاص بالولايات المتحدة داخل صالة «كريبتو دوت كوم أرينا»، بمشاركة فرقة «ميجور ليزر» بقيادة ديبلو، إلى جانب النجم دافيدو، مع الكشف عن أسماء فنانين آخرين خلال الفترة المقبلة.

وتفتح أبواب الصالة أمام الجماهير في الخامسة مساء، بينما ينطلق البث المباشر للحفل في السادسة مساء، على أن يبدأ بيع التذاكر اعتبارًا من الأربعاء في العاشرة صباحًا.

ويأتي الحفل ضمن تجربة موسيقية مباشرة ومتزامنة بين المدن المستضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بهدف جمع الجماهير عبر كرة القدم والموسيقى والثقافة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وتشهد الاحتفالات نقل فقرات مباشرة من مكسيكو سيتي وتورونتو، بمشاركة عدد من النجوم، بينهم المغني الكندي برايان آدامز، والفنانة الكندية ذات الأصول المغربية نورا فتحي، وسانجوي، وفيجدريم، وأيه إتش أي، ووايكليف جين، إلى جانب لوس أنجلوس أزوليس وبليندا وإيلينا روز.

وقال مانولو زوبيريا، المدير التنفيذي للبطولة في الولايات المتحدة، إن سلسلة حفلات العد التنازلي تجمع الشغف والروابط الثقافية بين الدول الثلاث المضيفة وجماهير العالم، وهي من القيم المرتبطة بكأس العالم 2026.

وأضاف زوبيريا أن لوس أنجلوس ستقدم، قبل ساعات فقط من المباراة الافتتاحية في الولايات المتحدة، عرضًا بمشاركة عدد من النجوم في واحدة من أبرز مدن الترفيه عالميًا، يجمع الموسيقى وكرة القدم والجماهير ضمن احتفالات استقبال البطولة.