أنشيلوتي يحسم موقف نيمار قبل انطلاق مشوار البرازيل في مونديال 2026

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، عدم استعجاله عودة نيمار إلى المشاركة، بعد الإصابة التي تعرض لها في ربلة الساق، وذلك قبل بداية مشوار المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاءت تصريحات أنشيلوتي عقب وصول بعثة المنتخب البرازيلي إلى نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات المونديال، حيث أوضح المدرب الإيطالي أن نيمار يتقدم بشكل جيد في مرحلة التعافي.

وقال أنشيلوتي عن حالة نيمار: «إنه يتعافى بشكل جيد وحالته جيدة، ولسنا في عجلة من أمرنا»، بعدما سبق وأكد أن اللاعب سيكون جاهزًا لخوض المباراة الأولى أو الثانية للمنتخب البرازيلي في مرحلة المجموعات.

وأعلن رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، الأسبوع الماضي، تعرض نيمار لإصابة في ربلة الساق، مشيرًا إلى أن غيابه عن الملاعب قد يصل إلى ثلاثة أسابيع.

وأثار وجود نيمار، البالغ من العمر 34 عامًا، ضمن قائمة أنشيلوتي التي تضم 26 لاعبًا، اهتمامًا كبيرًا، خاصة أنه ابتعد عن المنتخب لما يقرب من ثلاث سنوات، إلى جانب معاناته من الإصابات خلال المواسم الأخيرة.

ويملك نيمار مسيرة مميزة مع منتخب البرازيل، إذ يعد الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 79 هدفًا خلال 128 مباراة دولية، ويستعد لخوض مشاركته الرابعة في نهائيات كأس العالم.

ويبدأ منتخب البرازيل، المتوج باللقب العالمي خمس مرات، مشواره في مونديال 2026 بمواجهة المغرب يوم 13 يونيو، قبل مواجهة هايتي واسكتلندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ودخل المنتخب البرازيلي منافسات كأس العالم 2026 بعد مشوار متذبذب في الفترة الماضية، إذ أنهى تصفيات أمريكا الجنوبية في المركز الخامس، كما تلقى هزائم أمام فرنسا واليابان وبوليفيا خلال العام الماضي.

وأكد أنشيلوتي ثقته في قدرة منتخب البرازيل على المنافسة، قائلًا: «نريد منافسة الخصوم وبذل قصارى جهدنا والعمل بجد، الجميع يعلم ما تتوقعه البرازيل».

وأضاف المدرب الإيطالي: «الجميع يعلم أنه لا يوجد مرشح للفوز، فهناك منتخبات قوية، وأعتقد أن البرازيل قادرة على منافسة أي منتخب».

وأشار كازيميرو، لاعب وسط المنتخب البرازيلي، إلى رغبة اللاعبين في تحقيق اللقب السادس، موضحًا أن الجماهير تنتظر دائمًا الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، وقال: «هناك توقعات كبيرة، وستكون المنافسة صعبة، لكننا نشعر بحماس كبير، ونريد الفوز».