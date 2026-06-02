بمساعدة «اللاب توب».. 3 دقائق تغير شكل المباريات في مونديال 2026

يحصل مدربو المنتخبات على فرصة جديدة لتعديل الخطط وتوجيه اللاعبين، بعدما أصبح بإمكانهم استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة لعرض التعليمات التكتيكية خلال استراحات شرب المياه في مباريات كأس العالم 2026.

وذكر موقع «ذا أتلتيك» أن ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب منتخب الولايات المتحدة، وباقي مدربي المنتخبات المشاركة في المونديال حصلوا على الضوء الأخضر لاستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة خلال المباريات، من أجل تقديم تعليمات فنية للاعبين أثناء التوقفات.

واستغل بوتشيتينو التجربة خلال المباراة الودية التي فاز بها منتخب الولايات المتحدة على السنغال بنتيجة 3-2، بعدما جمع لاعبيه حول شاشة كمبيوتر محمول خلال استراحة المياه الأولى في اللقاء.

واستخدم أليكس سكوت، محلل الأداء في الجهاز الفني للمنتخب الأمريكي، الجهاز داخل المنطقة الفنية، بينما أشار بوتشيتينو إلى اللقطات المعروضة لتوضيح بعض النقاط التكتيكية للاعبين.

واعترف بوتشيتينو عقب المباراة بأنه لم يكن متأكدًا من إمكانية استخدام الطريقة نفسها خلال كأس العالم، قبل أن تؤكد القوانين إمكانية الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية لأغراض فنية وتدريبية.

ويسمح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية من جانب الأجهزة الفنية، بشرط ارتباطها بسلامة اللاعبين أو التعليمات التكتيكية، على أن تقتصر على الأجهزة الصغيرة المحمولة مثل الهواتف والساعات الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وأكدت مصادر في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لـ«ذا أتلتيك» أن المدربين وأفراد الأجهزة الفنية يمكنهم استخدام أجهزة الكمبيوتر خلال المباريات وفقًا لقوانين اللعبة.

ويعني ذلك السماح لبوتشيتينو وباقي المدربين باستغلال استراحات المياه الإجبارية في كأس العالم لعرض لقطات فيديو على اللاعبين، بجانب التعليمات الفنية المعتادة.

ويلزم لاعبو المنتخبات خلال المونديال بالبقاء داخل أرض الملعب أثناء استراحة المياه، وبالتالي لن يسمح لهم بالخروج إلى مقاعد البدلاء والوقوف حول الكمبيوتر كما حدث في مباراة الولايات المتحدة والسنغال، لكن يمكنهم مشاهدة اللقطات قرب خط الملعب دون مغادرة المستطيل الأخضر.

وأعلن «فيفا» في ديسمبر الماضي تطبيق استراحة شرب المياه لمدة 3 دقائق في كل شوط بجميع مباريات كأس العالم، بغض النظر عن حالة الطقس أو درجة الحرارة، في قرار يطبق لأول مرة بتاريخ البطولة.

وأوضح الاتحاد الدولي أن الهدف الأساسي من القرار هو الحفاظ على سلامة اللاعبين، بينما يمنح التوقف أيضًا فرصة للمدربين لإجراء تعديلات فنية خلال اللقاء.

وتمنح الاستراحات الجديدة المباريات شكلًا أقرب إلى تقسيم اللقاء إلى أربع فترات، مع إمكانية استغلال كل توقف في تصحيح الأخطاء وتغيير بعض التعليمات.

واستفاد بوتشيتينو من التوقف أمام السنغال، حيث طلب من لاعبيه متابعة الفيديو، وأوقف اللقطة لشرح طريقة بناء اللعب والتمركز، قبل أن يتدخل أحد أعضاء الجهاز الفني لحجب تصوير التعليمات.

وتحمل استراحات المياه جانبًا تجاريًا أيضًا، بعدما سمح «فيفا» للقنوات الناقلة بعرض الإعلانات خلال فترة التوقف، مع ضرورة عدم بدء الفاصل خلال أول 20 ثانية من صافرة الحكم، والعودة للبث قبل 30 ثانية من استئناف اللعب.