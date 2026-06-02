كنز بيليه المونديالي يظهر بعد 68 عاماً

يُعرض قميص ارتداه الأسطورة البرازيلية بيليه خلال أول نهائي لكأس العالم تُوجت به البرازيل عام 1958، لفترة وجيزة أمام الجمهور قبل طرحه في مزاد علني بمدينة نيويورك، وفقاً لما أعلنته دار «سوذبيز».

وكان بيليه، الذي لُقب لاحقاً بـ«الملك»، يبلغ من العمر 17 عاماً آنذاك، عندما سجل هدفين من أصل خمسة أهداف لمنتخب البرازيل في شباك السويد، صاحبة الضيافة، خلال الفوز 5-2 في المباراة النهائية، بعد الانتصار على فرنسا بالنتيجة ذاتها في نصف النهائي.

وسيُعرض القميص، الذي يحمل الرقم 10، خلال فترة إقامة كأس العالم 2026، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل في المقر الجديد لدار «سوذبيز» بمبنى بروير في مانهاتن، على أن تُختتم عملية البيع في 16 من الشهر ذاته.

وتُقدر قيمة القميص بأكثر من 6 ملايين دولار، وقد يصبح واحداً من أغلى المقتنيات في تاريخ كرة القدم، بعد الرقم القياسي لقميص الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، الذي ارتداه في ربع نهائي كأس العالم 1986 أمام إنجلترا، وبيع مقابل 9.3 ملايين دولار.

وأوضحت دار «سوذبيز» أن القميص الذي ارتداه بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، في نهائي 1958، كان قد أهداه اللاعب إلى زميله وصديقه ديدا.

واحتُفظ بالقميص لعقود داخل عائلة ديدا، قبل أن ينتقل إلى أحد المتاحف، ثم يُطرح في مزاد علني للمرة الأولى عام 2004 مقابل مبلغ لم يُكشف عنه.