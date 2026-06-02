أغنية عن المونديال تحرج «فيفا» وتخطف الأضواء من شاكيرا (فيديو)

خطف صانع المحتوى الأمريكي دارين واتكينز المعروف باسم «آي شو سبيد» الأضواء قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2026، بعد أن أطلق أغنية خاصة بالبطولة خلال الساعات الماضية حققت انتشاراً واسعاً ونجاحاً كبيراً، وتفوقت، حسب آراء الجماهير، على الأغنية الرسمية التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمونديال.

وحققت الأغنية التي حملت اسم «أبطال المونديال» ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة من طرحها على منصة يوتيوب، كما انتشرت بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من جماهير كرة القدم التي أشادت بالأغنية واعتبرتها أكثر ارتباطاً بأجواء الحماس والمنافسة التي تسبق انطلاق الحدث العالمي.

وجاء النجاح الكبير للأغنية في وقت كان فيه الاتحاد الدولي قد اعتمد سابقاً أغنية شاكيرا الجديدة لتكون الرسمية لكأس العالم 2026، ما دفع العديد من الجماهير إلى المقارنة بين العملين، خاصة مع الزخم الرقمي الكبير الذي حققته أغنية سبيد خلال فترة قصيرة، والتي تفوقت على ما قدمته شاكيرا بشكل كبير.

وطالب صانع المحتوى الأمريكي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، «فيفا» باعتماد العمل الذي قدمه ليكون من ضمن الأعمال الرسمية والمعتمدة للمونديال، ورد الاتحاد الدولي عليه سريعاً برسالة مختصرة: «سنتواصل معك».