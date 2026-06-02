عفيف يحمل آمال قطر في كأس العالم

يتسلح قائد المنتخب القطري أكرم عفيف بمسيرة حافلة بالإنجازات والخبرات الدولية، وهو يستعد لقيادة «العنابي» في نهائيات كأس العالم 2026، أملاً في تحقيق ظهور تاريخي يعوض المشاركة الأولى التي شهدتها النسخة الماضية على أرض قطر عام 2022.

ويخوض المنتخب القطري غمار البطولة العالمية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما ودع منافسات مونديال 2022 من دور المجموعات، لكنه يدخل النسخة المقبلة بطموحات أكبر مستنداً إلى جيل من اللاعبين أصحاب الخبرة يتقدمهم أكرم عفيف.

وسلط الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على قائد قطر، مؤكداً أنه في مقدمة الأسماء المنتظر أن تلعب دوراً محورياً مع المنتخب الذي ينافس ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كندا، والبوسنة والهرسك، وسويسرا.

وأوضح الاتحاد أن عفيف يعد أحد أبرز اللاعبين الذين ساهموا بصورة مباشرة في الإنجازات التاريخية للكرة القطرية خلال السنوات الأخيرة، بعدما كان عنصراً أساسياً في تتويج المنتخب بلقب كأس آسيا 2019 في الإمارات، من خلال مساهماته الهجومية المؤثرة وأدائه اللافت طوال مشوار البطولة.

وواصل نجم قطر تألقه القاري عندما قاد منتخب بلاده للاحتفاظ باللقب عبر الفوز ببطولة كأس آسيا 2023، التي أقيمت في الدوحة، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، كما نال لقب الهداف برصيد 8 أهداف، من بينها ثلاثية «هاتريك» في المباراة النهائية أمام منتخب الأردن.

وعلى الصعيد الفردي، توج عفيف بجائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، عامي 2019 و2023، تقديراً للمستويات المميزة التي قدمها مع المنتخب القطري وناديه السد، إلى جانب العديد من الجوائز والألقاب الفردية المحلية.

كما حقق مع السد سلسلة طويلة من النجاحات، أبرزها التتويج بلقب الدوري القطري ست مرات، وكأس الأمير ثلاث مرات، وكأس قطر مرتين، فضلاً عن العديد من البطولات الجماعية الأخرى على مستوى النادي ومراحل الفئات السنية.

ويبلغ عفيف من العمر 29 عاماً، ويشغل مركز الجناح الأيسر مع قدرته على اللعب في مختلف المراكز الهجومية، وخلال مسيرته الدولية سجل 41 هدفاً في 133 مباراة بقميص المنتخب القطري، بينما أحرز 168 هدفاً في 306 مباريات مع السد.

ويشكل عفيف أحد أهم عناصر المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي، حيث يعول عليه كثيراً في صناعة الفرص وإمداد المهاجمين، وفي مقدمتهم المعز علي وإدميلسون جونيور، بالكرات الحاسمة داخل منطقة الجزاء.

وتأمل الجماهير القطرية أن يقود أكرم عفيف منتخب بلاده إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخ مشاركاته المونديالية، مستفيداً من خبراته الكبيرة وشخصيته القيادية داخل المستطيل الأخضر، من أجل المنافسة على بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.