Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
مونديال 2026

أمريكا تصدر عملات تذكارية لكأس العالم 2026

عملات ذهبية وفضية خاصة بمونديال 2026
عملات ذهبية وفضية خاصة بمونديال 2026

البيان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار مجموعة محدودة من العملات التذكارية لبطولة كأس العالم 2026، وتلقي طلبات الشراء المسبق عبر متجرها الرسمي بدءاً من الرابع من يونيو الجاري، وذلك احتفاءً بالمونديال.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان، أن دار سك العملة الأمريكية «يو إس مينت» التابعة لها ستقوم بإصدار عملات ذهبية من فئة 5 دولارات، وعملات فضية من فئة دولار واحد، وعملات معدنية مغلفة من فئة نصف دولار، احتفاءً ببطولة كأس العالم 2026.

وأضاف البيان أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعهد، في إطار اتفاقية وقعها مع الإدارة الأمريكية، بتوجيه نسبة 100% من الرسوم الإضافية المرفقة مع كل عملة مباعة لدعم مبادرات كرة القدم للشباب من عائلات العسكريين الأمريكيين.