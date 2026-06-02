طائرات مسيرة لإنقاذ الجماهير في المونديال

في خطوة غير مسبوقة لتعزيز السلامة الطبية خلال كأس العالم 2026، تقرر استخدام طائرات مسيرة «درون» كمستجيبين أوائل للحالات الطارئة داخل الملاعب المستضيفة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستكون الطائرات مجهزة بمعدات طبية حيوية تشمل أجهزة إزالة الرجفان القلبي، وحقن الإبينفرين، ومجموعات الإسعافات الأولية، بهدف ضمان وصول المساعدة الطبية بأسرع وقت ممكن إلى المشجعين الذين يتعرضون لأزمات صحية في المدرجات.

كما ستزود الطائرات بأجهزة اتصال لاسلكية تتيح للأشخاص الموجودين بالقرب من المصاب التواصل مباشرة مع المسعفين المتخصصين، والحصول على التعليمات اللازمة لحين وصول فرق الطوارئ إلى الموقع.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تزايد حالات إيقاف المباريات خلال السنوات الأخيرة بسبب طوارئ طبية بين الجماهير، حيث ينتظر أن تسهم الطائرات المسيّرة في تسريع الاستجابة وتقليل الوقت اللازم للوصول إلى المصابين، فضلاً عن الحد من الاضطرابات داخل الملاعب.

وستتولى شركة «موتورولا سولوشنز» توفير منظومة الأمن والسلامة، عبر استخدام طائرات «غارديان» المسيّرة القادرة على حمل حمولة تصل إلى 10 أرطال، ما يسمح بنقل المعدات الطبية والإمدادات الضرورية حتى إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها وسط الحشود الكبيرة.

وفي الوقت ذاته، تعمل الشركة بالتعاون مع «سكاي سيف» المتخصصة في كشف الطائرات المسيّرة، لضمان حماية المجال الجوي المحيط بالملاعب ومراكز التدريب من أي طائرات غير مصرح بها.

وتشمل الإجراءات الأمنية استخدام تقنيات متطورة للتعامل مع الطائرات الدخيلة، من بينها التشويش على الإشارات بين الطائرة ومشغلها، وتقنية «خداع» نظام تحديد المواقع العالمي، لإجبار الطائرة على تغيير مسارها، إضافة إلى استخدام طائرات صديقة مزودة بشباك خفيفة لتعطيل الطائرات غير المرغوب فيها.

ومن المنتظر أن تستخدم هذه الأنظمة أيضاً في مدينة كانساس سيتي، التي تأمل إنجلترا في اتخاذها مقراً لمعسكرها التدريبي خلال البطولة، بعيداً عن أي محاولات للتجسس أو المراقبة غير المشروعة.