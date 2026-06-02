عفيف والمعز يقودان كتيبة قطر في مونديال 2026

أعلن الجهاز الفني لمنتخب قطر، بقيادة المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي، القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي ضمت 26 لاعباً يمثلون «العنابي» في الحدث العالمي المرتقب، بعد استبعاد 8 لاعبين من القائمة الأولية التي خضعت لفترة إعداد ومتابعة فنية مكثفة.

وشهدت القائمة حضور أبرز نجوم المنتخب القطري، يتقدمهم أكرم عفيف والمعز علي، اللذان يعول عليهما الجهاز الفني كثيراً في قيادة الطموحات القطرية خلال البطولة، إلى جانب مجموعة من العناصر صاحبة الخبرة الدولية والشابة التي برزت خلال الفترة الأخيرة.

وضمت قائمة حراس المرمى كلاً من مشعل برشم، وصلاح زكريا، وشهاب الليثي، ومحمود أبو ندى، فيما شملت قائمة المدافعين لوكاس مينديز، وبوعلام خوخي، وبيدرو ميغيل، وطارق سلمان، وبسام الراوي، وهمام أحمد، وسلطان البريك.

وفي خط الوسط، اختار لوبيتيغي كلاً من عبد العزيز حاتم، وكريم بوضياف، ومحمد وعد، ومصطفى مشعل، وجاسم جابر، وأحمد فتحي، وناصر الأحرق، وأحمد سهيل، بينما ضمت القائمة الهجومية أكرم عفيف، والمعز علي، ومحمد مونتاري، وإدميلسون جونيور، ويوسف عبد الرزاق، وأحمد الراوي، وتحسين جمشيد.

ويواصل المنتخب القطري حالياً برنامجه الإعدادي، الذي يتضمن تدريبات مكثفة ومباريات تجريبية بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاقة المونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويخوض «العنابي» تحدياً صعباً في البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك، حيث يتطلع المنتخب القطري إلى تقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج إيجابية تعزز حضوره على الساحة العالمية، بعد التجربة التاريخية التي خاضها في مونديال 2022 عندما استضاف البطولة على أرضه للمرة الأولى في تاريخ المنطقة العربية.