هايتي تترك حب البرازيل جانباً من أجل حلم المونديال

اعتادت جماهير كرة القدم في هايتي لعدة عقود على التجمع أمام أجهزة التلفاز والراديو لتشجيع البرازيل في كل بطولة لكأس العالم، لكن الأمر سيكون مختلفاً هذا العام.

وتأهل منتخب هايتي إلى كأس العالم لأول مرة منذ عام 1974، وعم الحماس أرجاء البلاد، حيث تقام مباريات كرة قدم عفوية على الملاعب الترابية، بينما تُباع قمصان تحمل صور لاعبي المنتخب الوطني في عدد متزايد من زوايا الشوارع.

وسيبدأ منتخب هايتي، الملقب بـ«جريناديرز»، مشواره في البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب واسكتلندا والبرازيل، حيث سيواجه منتخبه المفضل منذ سنوات طويلة على ملعب فيلادلفيا في 19 يونيو/حزيران المقبل.

وقال جويرييه ليما، البالغ من العمر 16 عاماً، مبتسماً: «فريقي المفضل هو البرازيل، لكن بلادي تشارك في كأس العالم، ستكون البرازيل على الهامش»، وذلك أثناء لعبه كرة القدم في أحد شوارع العاصمة بورت أو برانس المليئة بالحفر، مرتدياً حذاءً رياضياً في قدم ونعلاً بلاستيكياً في الأخرى، ومتلهفاً لتسجيل هدف بين الصخور التي تُستخدم كقوائم مرمى.

وارتدى ليما قميصاً برازيلياً يحمل الرقم 10، وهو الرقم الذي ارتداه أساطير كرة القدم في البرازيل مثل بيليه ونيمار ورونالدينيو.

وقال ليما إنه معجب بكاكا، الدولي البرازيلي السابق، لكن لاعبه المفضل هو نازون، مهاجم نادي استقلال إيران.

وأضاف ليما: «البرازيل منتخب جيد، لكنني سأدعم إخواني الهايتيين».

ولطالما حظي المنتخب البرازيلي بتقدير كبير من الهايتيين، وبدأت قصة حبهم له خلال كأس العالم 1982، حيث قاد سقراط فريقاً ضم زيكو وفالكاو وتونينيو سيريزو.

وازداد دعم جماهير هايتي للبرازيل في عام 2004، عندما قادت البرازيل قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في هايتي، ونظمت مباراة لتعزيز السلام في الدولة الكاريبية، التي كانت لا تزال تعاني آثار ثورة عنيفة أطاحت بالرئيس السابق جان برتران أريستيد.

وركض آلاف الهايتيين بجانب موكب مدرع كان ينقل نجوم البرازيل، ومن بينهم رونالدو وروبرتو كارلوس، إلى ملعب في بورت أو برانس.

وقال روبرتو كارلوس لوكالة أسوشيتد برس «أ ب» في ذلك اليوم: «كان من المثير للإعجاب رؤية هذا الحشد من الناس على طول الطريق من المطار إلى هنا، والجميع يهتفون باسم البرازيل».

وخسر منتخب هايتي بسداسية نظيفة، لكن ذلك لم يكن مهماً، حيث لوحت الجماهير بالأعلام البرازيلية واحتفلت بتلك المباراة.

وكانت هذه المباراة واحدة من مباريات قليلة جمعت هايتي والبرازيل، حيث فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الكاريبي بنتيجة 7-1 خلال مباراة في بطولة كوبا أمريكا عام 2016 في الولايات المتحدة.