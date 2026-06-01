انفراجة تنهي أزمة سفر منتخب جنوب إفريقيا إلى المكسيك

غادرت بعثة منتخب جنوب إفريقيا المشاركة في كأس العالم لكرة القدم إلى المكسيك، الاثنين، متأخرة يوماً واحداً عن الموعد المقرر، بسبب تأخير في الحصول على التأشيرات، وهو الأمر الذي تعرض لانتقادات واسعة داخل البلاد، بما في ذلك من الحكومة.

وكان من المقرر أن تغادر البعثة يوم الأحد، لكن الرحلة أُرجئت في اللحظة الأخيرة بعدما تبيّن أن أربعة أعضاء من الطاقم لا يملكون تأشيرات دخول، بحسب ما أفاد الاتحاد الجنوب إفريقي.

وقال مسؤول في المطار إن المنتخب سافر على متن طائرة مستأجرة متوجهاً إلى معسكر تدريبي، استعداداً لمباراته أمام المكسيك يوم 11 يونيو/حزيران، ضمن اللقاء الافتتاحي للبطولة.

وأوضح الاتحاد في بيان: "رغم أن تأخير التأشيرات أدى إلى خسارة الفريق يوماً ثميناً من برنامج السفر والتحضير، فإن الاتحاد راضٍ عن أن المشكلة قد حُلّت إلى حد كبير، وأن خطط المنتخب لكأس العالم لا تزال تسير بثبات".

وأضاف: "يعتذر الاتحاد إلى الأمة عن هذه التأخيرات غير المتوقعة في السفر".

وقوبل التأخير بانتقادات شديدة، إذ وصفت نائبة وزير الرياضة بيس مابي الأمر بأنه "صادم ومحرج"، في تصريح لقناة "إي إن سي إيه" المحلية.

وقالت: "يمكن أن يؤثر ذلك سلباً في ذهنية اللاعبين ومعنوياتهم. لا بد أن تتحمل رؤوس مسؤولية هذا الأمر".

ويُعرف منتخب جنوب إفريقيا شعبياً باسم "بافانا بافانا"، ويخوض منافسات المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المكسيك وجمهورية التشيك وكوريا الجنوبية.

وكان المنتخب قد تعادل دون أهداف مع نيكاراغوا في مباراة ودية أقيمت في سويتو يوم الجمعة، ومن المقرر أن يواجه جامايكا ودياً في 5 يونيو/حزيران.