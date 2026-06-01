محمد عبد الباسط: إسبانيا مرشحة لحصد كأس العالم.. والبرازيل خارج الأربعة الكبار (فيديو)

توقع محمد عبد الباسط، لاعب منتخبنا الوطني ونادي النصر، أن تشهد النسخة المقبلة من كأس العالم، التي ستقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً، منافسات قوية واستثنائية، معرباً عن أمله في أن ينجح منتخب إسبانيا في بلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب.

وستشهد النسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ كأس العالم إقامة 104 مباريات، بمشاركة 48 منتخباً وطنياً في 16 مدينة مضيفة موزعة على ثلاث دول، هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عبد الباسط إن النسخة الجديدة من المونديال تبدو واعدة على مستوى الإثارة والتنافس، مشيراً إلى أن المنتخبات المرشحة الأبرز للمنافسة على اللقب، من وجهة نظره، هي فرنسا والأرجنتين وإسبانيا.

وعن حظوظ البرازيل في استعادة أمجادها العالمية، بعدما توجت بآخر ألقابها في 2002، أوضح لاعب النصر أنه يتمنى أن يستعيد المنتخب البرازيلي مكانته التاريخية في كأس العالم، لكنه استبعد وصوله إلى المربع الذهبي، مؤكداً أن توقعاته لا تضعه ضمن الأربعة الكبار في النسخة المقبلة.

وأبدى عبد الباسط أسفه لغياب المنتخب الإماراتي عن الحدث العالمي، مؤكداً أن الجماهير كانت تتطلع إلى رؤية "الأبيض" ضمن المشاركين، لكنه شدد على أن متابعة البطولة والاستمتاع بمنافساتها يبقى أمراً مهماً لعشاق كرة القدم.

وفي ما يتعلق بالحضور العربي، وصف عبد الباسط المشاركة المرتقبة لثمانية منتخبات عربية بأنها حدث تاريخي، معرباً عن أمله في أن تقدم المنتخبات العربية مستويات مشرفة تعكس تطور الكرة العربية، وتكرر الإنجاز اللافت الذي حققه المنتخب المغربي في النسخة الماضية.