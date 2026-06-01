بارتيز وشيلتون يتقاسمان عرش الشباك النظيفة في تاريخ كأس العالم

يتقاسم الإنجليزي بيتر شيلتون والفرنسي فابيان بارتيز صدارة قائمة أكثر حراس المرمى حفاظاً على نظافة الشباك في تاريخ كأس العالم.

ويتربع شيلتون وبارتيز على صدارة القائمة، بعدما خرج كل منهما بـ10 مباريات دون استقبال أهداف خلال 17 مباراة خاضاها في المونديال، فيما يأتي خلفهما البرازيليان جيلمار وكلاوديو تافاريل، والفرنسي هوغو لوريس، والألماني الغربي سيب ماير، بالحفاظ على نظافة شباكهم في 8 مباريات.

وحقق شيلتون إنجازه عبر أربع مباريات بشباك نظيفة في نسخة 1982، ثم ثلاث مباريات في كل من نسختي 1986 و1990، كما حافظ الحارس الإنجليزي على نظافة شباكه لمدة 500 دقيقة متتالية خلال أول مشاركتين له في كأس العالم، وهو ثاني أطول رقم في تاريخ البطولة، خلف الإيطالي والتر زينغا، الذي صمدت شباكه 516 دقيقة متواصلة في مونديال 1990.

أما بارتيز، فكان أحد أبرز أسباب تتويج فرنسا بلقبها العالمي الأول على أرضها عام 1998، بعدما خرج بخمس مباريات بشباك نظيفة، ولم يستقبل سوى هدفين طوال البطولة سجلهما الدنماركي مايكل لاودروب والكرواتي دافور شوكر.

وساهم بارتيز في تسجيل فرنسا رقماً قياسياً لأقل عدد من الأهداف التي استقبلها منتخب متوج بكأس العالم، وهو الإنجاز الذي عادله لاحقاً الإيطالي جيانلويجي بوفون مع منتخب بلاده في 2006، والإسباني إيكر كاسياس مع إسبانيا في 2010.

وأضاف الحارس الفرنسي مباراة بشباك نظيفة في نسخة 2002، قبل أن يرفع رصيده بأربع مباريات أخرى دون استقبال أهداف في مونديال 2006، ليعادل الرقم التاريخي لشيلتون في صدارة حراس المرمى الأكثر حفاظاً على نظافة الشباك في تاريخ كأس العالم.