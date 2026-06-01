بوتشيتينو ينتظر قرار فيفا بشأن استخدام الحاسوب في كأس العالم

جمع ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي، لاعبيه حوله خلال استراحة لشرب المياه بعد مرور 24 دقيقة من مباراة ودية أمام السنغال، لتوجيههم ببعض التعليمات الفنية.

لكن بوتشيتينو لم يوجه اللاعبين بصوته أو عبر لوحة مكتوبة، بل استخدم حاسوبه المحمول.

وأظهرت كاميرات التلفزيون المدرب الأرجنتيني وهو يشير بإصبعه إلى الشاشة أثناء حديثه مع لاعبي المنتخب الأمريكي، لتوضيح التحركات المطلوبة داخل الملعب، فيما تابعه اللاعبون باهتمام شديد.

وقال بوتشيتينو بعد الفوز 3-2 على السنغال: «يحتاج اللاعبون إلى التفكير، لكنهم بحاجة للرؤية أيضاً».

وأضاف مدرب المنتخب الأمريكي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لم يحسم بعد إمكانية استخدام الحواسيب المحمولة خلال فترات الاستراحة في كأس العالم، موضحاً: «فيفا وعدنا بدراسة المقترح والرد علينا».

وفي هذا الصدد، قال لاعب الوسط الأمريكي ويستون ماكيني: «أي وقت متاح للاعبين لمشاهدة التحركات في الملعب أثناء المباراة، سيبقى خطوة مفيدة للاعبين».

وقال زميله كريستيان بوليسيتش، قائد الفريق: «إنه أمر يشبه ما نفعله في استراحة ما بين الشوطين لمراجعة بعض الحالات والأمور الفنية».

وأكد بوليسيتش أنه يؤيد زيادة فترات الراحة في كرة القدم، حيث كانت المباريات قبل اعتماد استراحة شرب المياه عبارة عن 45 دقيقة من اللعب المتواصل في كل شوط، بخلاف الوقت بدل الضائع.

وقال قائد المنتخب الأمريكي: «فترات الاستراحة في كرة القدم وإعادة تنظيم الفريق ستكون خطوة جيدة ومفيدة».