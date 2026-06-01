أرنولد يعلن قائمة العراق النهائية لمونديال 2026

اختار الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق لكرة القدم، قائمته النهائية للمشاركة في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في أمريكا الشمالية اعتباراً من 11 يونيو الجاري، دون مفاجآت.

واعتمد أرنولد على لاعبي الخبرة الذين مثلوا العراق في أغلب مراحل التصفيات والملحقين الآسيوي والعالمي.

واستبعد المدرب الأسترالي سبعة لاعبين من القائمة الأولية عقب نهاية معسكر جيرونا في إسبانيا، الذي اختتم بالفوز على أندورا 1-0، وهم: حارس المرمى كميل سعدي، وأحمد حسن مكنزي، وميثم جبار، وداريو نامو، وبيتر كوركيس، وحسن عبد الكريم، ويوسف نصراوي.

وسيواصل كميل سعدي وجوده مع المنتخب كحارس احتياطي، تحسباً لحدوث أي إصابات.

وأبقى أرنولد على المهاجمين الأربعة الذين اختارهم في قائمته الأولية.

وتتوجه بعثة المنتخب العراقي إلى مدينة لا كورونيا لمواجهة إسبانيا بطلة أوروبا ودياً الخميس، في ثاني محطات المعسكر الذي يختتم هناك، قبل السفر إلى مدينة شيكاغو الأمريكية، لخوض آخر مباراة تحضيرية أمام فنزويلا 9 يونيو.

ويشارك العراق في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1986، ويلعب ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج.

وجاءت القائمة النهائية على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب.

الدفاع: أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، آكام هاشم، ريبين سولاقا، زيد تحسين، مناف يونس، حسين علي، مصطفى سعدون، فرانس بطرس.

الوسط: أيمار شير، زيدان إقبال، كيفن يعقوب، أمير العماري، زيد إسماعيل، علي جاسم، ماركو فرج، أحمد قاسم، إبراهيم بايش، يوسف الأمين.

الهجوم: مهند علي، أيمن حسين، علي يوسف، علي الحمادي.