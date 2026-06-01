كأس العالم 2026.. تحدٍ أخير لجيل بلجيكا وصلاح

يدخل المصري محمد صلاح والبلجيكيون المخضرمون كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو وتيبو كورتوا منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، وهم يدركون أن بطولة هذا الصيف ستكون على الأرجح فرصتهم الأخيرة لتحقيق المجد على أكبر مسرح كروي في العالم.

وأوقعت القرعة منتخباتهم في المجموعة السابعة إلى جانب نيوزيلندا وإيران، التي كانت مشاركتها في كأس العالم موضع تساؤل في أعقاب الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة، والدولة الشرق أوسطية.

وكان بروز الجيل الذهبي البلجيكي على الساحة الدولية في العقد الثاني من الألفية، والذي ضم إدين هازار وفنسان كومباني ودي بروين ولوكاكو وكورتوا، قد أوحى ببزوغ فجر جديد للبلاد في سعيها لإحراز أول لقب كبير في تاريخها.

لكن رغم صعود بلجيكا إلى صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فإن أفضل إنجاز حققه ذلك الجيل اللامع من النجوم كان المركز الثالث في كأس العالم 2018.

ومن ذلك الجيل لم يتبقَّ سوى ثنائي نابولي دي بروين ولوكاكو، البالغين 34 و33 عامًا تواليًا، إلى جانب حارس مرمى ريال مدريد كورتوا «34 عامًا»، الذي عاد إلى صفوف المنتخب العام الماضي بعد خلاف مع المدرب السابق الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو، تسبب في غيابه عن خروج بلجيكا من دور الـ16 في كأس أوروبا 2024.

ومن الممكن أن تكون كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك فرصتهم الأخيرة لتحويل كل الآمال والتوقعات إلى ميداليات طال انتظارها.

ولا يخلو الجيل البلجيكي الحالي من المواهب، إذ تمتلك أسماء مثل أمادو أونانا وشارل دي كيتلار وجيريمي دوكو ويوري تيليمانس المؤهلات اللازمة لتشكيل مجموعة داعمة مميزة لنجوم الفريق.

أما صلاح، ثاني أفضل هداف في تاريخ مصر بعد مدربه الحالي حسام حسن، والذي سيبلغ 34 عامًا خلال كأس العالم، فيدخل البطولة بطموحات مختلفة ضمن منتخب مصري لم يحقق أي لقب منذ تتويجه بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة تواليًا عام 2010.

ورغم اعتباره على نطاق واسع أفضل لاعب كرة قدم أنجبته مصر، فإن أسطورة ليفربول لم يذق طعم النجاح مع المنتخب المصري.

وفي ظهوره الوحيد السابق بكأس العالم عام 2018، تأثر صلاح بإصابة في الكتف تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا خلال العام نفسه، ويدخل هذه النسخة وسط مخاوف بدنية بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية أواخر أبريل، ما عجّل بنهاية مشواره في أنفيلد.

وتستعد إيران للظهور في كأس العالم للمرة الرابعة تواليًا، لكن الكثير من تحضيراتها لمحاولة بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى طغت عليها تساؤلات بشأن إمكانية دخولها الولايات المتحدة.

وكان المنتخب الإيراني، الملقب بـ«تيم ميلّي»، قد خطط في البداية للإقامة بمدينة توكسون بولاية أريزونا، قبل نقل معسكره التدريبي إلى مدينة تيخوانا في المكسيك لتجنب أي تعقيدات تتعلق بتأشيرات الولايات المتحدة.

أما نيوزيلندا فتشارك في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة، بعد فوزها 3-0 على كاليدونيا الجديدة في نهائي تصفيات اتحاد أوقيانوسيا.