المكسيك تراهن على الشباب لتجاوز خيبة كأس العالم 2022

اختار خافيير أجيري، مدرب المنتخب المكسيكي، جيلًا جديدًا من اللاعبين في القائمة التي ستخوض منافسات كأس العالم 2026، للاستفادة من ميزة اللعب على الأرض، أملاً في تجاوز الإخفاق الكبير في مونديال قطر 2022.

ويستعد أجيري لقيادة المكسيك في كأس العالم للمرة الثالثة، بعدما أجرى تعديلات جذرية على القائمة التي خاضت البطولة قبل أربع سنوات في قطر، وفشلت في تجاوز دور المجموعات لأول مرة منذ عام 1978.

وتضم قائمة المكسيك 13 لاعبًا لم يكونوا ضمن القائمة التي شاركت في كأس العالم قبل أربع سنوات، ويبرز بينهم لاعب الوسط الواعد جيلبرتو مورا «17 عامًا»، الذي يستعد ليصبح أصغر لاعب مكسيكي يشارك في كأس العالم.

ويبقى مانويل روساس أصغر لاعب مكسيكي في تاريخ كأس العالم، بعدما شارك في النسخة الأولى بمونديال 1930، بعمر 18 عامًا و88 يومًا.

كما يبقى النجم البرازيلي الراحل بيليه ضمن سبعة لاعبين شاركوا في كأس العالم بعمر 17 عامًا، وكان أصغرهم على الإطلاق نورمان وايتسايد لاعب أيرلندا الشمالية في مونديال 1982 بإسبانيا.

وإذا شارك مورا في مباراة المكسيك الأولى ضد جنوب أفريقيا يوم 11 يونيو / حزيران، سيصبح سادس أو سابع أصغر لاعب في تاريخ البطولة على المستوى الدولي.

ويبقى حارس المرمى جييرمو أوتشوا ضمن مجموعة اللاعبين المخضرمين المستمرين في قائمة المكسيك بعد إخفاق مونديال قطر 2022، إذ يوجد في قائمة منتخب بلاده لكأس العالم للمرة السادسة في مسيرته.

وشارك أوتشوا لأول مرة في كأس العالم عام 2006، لكنه خاض ثلاث نسخ فقط، ويعد حاليًا الحارس الاحتياطي لزميله راؤول رانجيل.

وبعد مواجهة جنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا، سيلعب منتخب المكسيك ضد كوريا الجنوبية في جوادالاخارا، ويختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة التشيك يوم 24 يونيو / حزيران.

ويختتم منتخب المكسيك استعداداته لكأس العالم ببروفة ودية أمام صربيا، علمًا بأنه لم يخسر في سبع مباريات متتالية.

وجاءت قائمة المكسيك على النحو التالي:

حراسة المرمى: راؤول رانجيل، جييرمو أوتشوا، كارلوس أسيفيدو.

خط الدفاع: خيسوس جاياردو، يوهان فاسكيز، إسرائيل رييس، سيزار مونتيس، خورخي سانشيز، ماتيو تشافيز.

خط الوسط: إدسون ألفاريز، إريك ليرا، ألفارو فيدالجو، جيلبرتو مورا، بريان جوتيريز، لويس رومو، أوربيلين بينيدا، أليكسيس فيجا، أوبيد فارجاس، لويس شافيز.

الهجوم: روبرتو ألفارادو، سانتياجو خيمينيز، راؤول خيمينيز، جوليان كينيونس، أرماندو جونزاليس، جييرمو مارتينيز، سيزار هويرتا.