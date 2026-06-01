أنشيلوتي يختبر أسلحة البرازيل بسداسية قبل كأس العالم

قاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي منتخب البرازيل لفوز كبير على بنما بنتيجة 6-2، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب ماراكانا، ضمن استعدادات المنتخب البرازيلي لانطلاق مشواره في كأس العالم 2026.

وخاضت البرازيل المواجهة في غياب نيمار، الذي ينتظر غيابه عن المباراة الأولى للمنتخب في كأس العالم أمام المغرب يوم 13 يونيو بسبب إصابة في ربلة الساق، إلى جانب غياب غابرييل ماغاليس وماركينيوس وغابرييل مارتينيلي بعد مشاركتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال وباريس سان جيرمان.

واستغل فينيسيوس جونيور عودته إلى ملعب ماراكانا، الذي بدأ فيه مسيرته ضمن أكاديمية فلامنغو، وقدم أداءً مميزًا بعدما سجل هدفًا مبكرًا وصنع آخر خلال الانتصار الكبير.

واحتاج فينيسيوس إلى أقل من دقيقتين لافتتاح التسجيل، بعدما استغل كاسيميرو خطأ منتخب بنما أثناء محاولة بناء اللعب من الخلف، لتنتهي الكرة عند نجم ريال مدريد الذي انطلق نحو المرمى وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى العليا.

ونجح منتخب بنما في إدراك التعادل بالدقيقة 14، بعدما اصطدمت الركلة الحرة التي نفذها مايكل مورييو بزميله ماتيوس كونيا داخل الحائط البشري وغيرت اتجاهها لتسكن شباك الحارس أليسون.

وعاد فينيسيوس ليقود هجوم البرازيل مجددًا في الدقيقة 39، بعدما انطلق من الجهة اليسرى وتجاوز مدافعين قبل إرسال عرضية حولها كاسيميرو بضربة رأس داخل الشباك، ليعيد التقدم لأصحاب الأرض.

وأجرى أنشيلوتي عدة تغييرات على تشكيل البرازيل خلال الشوط الثاني، بعدما منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، مع استمرار المدافع ليو بيريرا فقط من التشكيلة الأساسية.

وأضاف البديل رايان الهدف الثالث بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، مستفيدًا من خطأ الحارس أورلاندو موسكيرا أثناء محاولة اللعب بقدميه، ليسدد الكرة في المرمى الخالي.

وسجل لوكاس باكيتا الهدف الرابع في الدقيقة 60 بتسديدة غيرت اتجاهها قبل أن تصطدم بالحارس موسكيرا، ثم أحرز إيغور تياغو الهدف الخامس من ركلة جزاء بعد ثلاث دقائق، حصل عليها بعدما تعرض لعرقلة من حارس بنما.

واختتم دانيلو سداسية البرازيل في الدقيقة 81 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقلص كارلوس هارفي النتيجة لبنما بعدها بثلاث دقائق بتسديدة قوية في الزاوية العليا.

وتستعد البرازيل لمواجهة منتخب مصر وديًا يوم الأحد المقبل، قبل افتتاح مشوارها في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة أمام المغرب.

ويواصل منتخب بنما استعداداته للمونديال، حيث يلعب ضمن المجموعة 12 بجانب إنجلترا وكرواتيا وغانا، ومن المقرر أن يواجه جمهورية الدومينيكان والبوسنة قبل مباراته الأولى في كأس العالم أمام غانا يوم 16 يونيو.