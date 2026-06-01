بعد الانتقادات.. اتحاد الكرة يشرح تفاصيل نفقات بعثة مصر في المونديال

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل سفر بعثة منتخب الفراعنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026، بعد الانتقادات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة بشأن عدد أفراد البعثة وتكاليف الرحلة.

ورد اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي، على ما تردد حول وجود أزمة بسبب سفر بعثة المنتخب إلى أمريكا، قبل خوض المرحلة الأخيرة من الاستعداد للمونديال، حيث أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد، أن جميع الأمور تسير بشكل طبيعي في ولاية أوهايو، حيث يخوض منتخب مصر معسكره الأخير قبل انطلاق كأس العالم.

ونفى الدرندلي ما تردد بشأن سفر أفراد أو إداريين إضافيين مع المنتخب، موضحًا أن بعثة مصر تضم 59 فردًا فقط، تشمل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، والإداري، والطبي، والمعاونين.

وأوضح رئيس بعثة المنتخب أن الشركة المنظمة للمباراة الودية أمام البرازيل تتحمل تكاليف إقامة منتخب مصر في ولاية أوهايو حتى موعد اللقاء، إلى جانب تحمل تكلفة الطيران إلى مدينة سياتل، التي يخوض فيها المنتخب مباراته الأولى في كأس العالم أمام بلجيكا، بالإضافة إلى المقابل المالي الذي حصل عليه اتحاد الكرة.

وأشار الدرندلي إلى وجود بعض موظفي الاتحاد ضمن البعثة بسبب ارتباطهم بأدوار تنظيمية خاصة بمباراة البرازيل الودية، على أن يعودوا إلى مصر بعد انتهاء اللقاء.

وأضاف أن من بين الموجودين محمد زاهر مدير التسويق لمتابعة تنفيذ عقد المباراة مع الشركة المنظمة، إلى جانب موظفين مسؤولين عن التذاكر والعلاقات العامة وبعض المعاونين الذين يساعدون الجهاز الفني واللاعبين في الملعب.

وأكد مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة المصري، أن القرار الوزاري الخاص بسفر البعثة والصادر من وزارة الشباب والرياضة يمثل موازنة تقديرية فقط، ولا يعني أنه المبلغ الذي تم إنفاقه بالفعل.

وأوضح عزام أن الاتحاد يضع خطته المالية على أساس احتمال وصول المنتخب إلى الأدوار النهائية في أي بطولة يشارك بها، وبعد نهاية المشاركة يتم تقديم المستندات الرسمية الخاصة بالمبالغ التي تم صرفها فعليًا لتوثيق المصروفات أمام الوزارة.

وكشف الأمين العام لاتحاد الكرة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يتحمل تكاليف سفر وإقامة 21 لاعبًا فقط، بينما تحمل الاتحاد المصري تكاليف خمسة لاعبين إضافيين بعد قرار السماح بوجود 26 لاعبًا في قائمة المنتخبات.

ورد عزام على الانتقادات الخاصة بحجم البعثة، مؤكدًا أن المنتخب يحتاج إلى مجموعة عمل كبيرة بسبب الترتيبات المرتبطة بالسفر والشحن والسيارات وفترات الانتظار في المطارات، مشددًا على عدم سفر أي عضو من مجلس إدارة الاتحاد على نفقة الاتحاد.

وتحدث الأمين العام لاتحاد الكرة عن ملف الضرائب في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الاتحاد بذل مجهودًا كبيرًا لإنهاء الإجراءات المطلوبة، بعدما تم رفع المستندات الرسمية على منصة الضرائب الأمريكية لتجنب أي مشكلات.

وأضاف عزام أن فيفا يراجع مستندات الصرف الخاصة بجميع الاتحادات ثلاث مرات في الموسم الواحد، للتأكد من الالتزام بمعايير الحوكمة الرياضية، مؤكدًا أن جميع المصروفات يتم توثيقها بالأوراق الرسمية.

ونفى الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم طلب الاتحاد أو طلبه الشخصي من أي جهة تحمل تكاليف مرافقين أو إعلاميين مع المنتخب في كأس العالم، موضحًا أن الاتحاد قدم فقط التسهيلات اللازمة للإعلاميين والصحفيين للحصول على كود فيفا لحضور المباريات.