يامال: كنت أخشى الغياب عن كأس العالم



قال النجم الإسباني لامين يامال إنه كان يخشى الغياب عن منافسات كأس العالم لكرة القدم بسبب إصابة في أوتار الركبة، وإنه كان يتمنى أن يتعافى في الوقت المناسب.



ومن المتوقع أن يكون يامال جاهزاً للمشاركة في البطولة التي ستقام في أمريكا والمكسيك وكندا ابتداء من 11 يونيو المقبل، وتعرض للإصابة في أوتار ركبته اليسرى أثناء تسجيله هدفاً من ضربة جزاء مع برشلونة في مباراة بالدوري الإسباني يوم 22 أبريل الماضي.



وقال يامال في لقاء مع القناة الإعلامية للاتحاد الإسباني لكرة القدم: «لم أتعرض لإصابة في أوتار الركبة بهذا الشكل من قبل، لكنني كنت أعلم أن عملية التعافي لن تكون قصيرة، كنت أخشى أن تكون الإصابة خطيرة وأنها ستفوت علي فرصة المشاركة في كأس العالم».



وأضاف: «أتذكر تلك اللعبة التي تسببت في إصابتي، وكنت أتمنى أن لا تكون الإصابة خطيرة، كنت أتمنى أن تكون مجرد شد أو شيء من هذا القبيل، لأنني أعلم أن كأس العالم قريب جداً».



وقال لويس دي لافوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، بعد ضم يامال لقائمة المنتخب الإسباني لكأس العالم الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع أن يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباراة الأولى أو الثانية للفريق في المونديال، حيث سيبدأ منتخب إسبانيا البطولة بمواجهة الرأس الأخضر يوم 15 يونيو في أتالانتا، ثم سيواجه السعودية يوم 21 من الشهر ذاته وبعد ذلك بخمسة أيام سيختتم دور المجموعات بمواجهة أوروجواي في جوادالاخارا بالمكسيك.



ومن المتوقع أن يقود يامال المنتخب الإسباني الساعي لتحقيق لقبه الثاني في كأس العالم، حيث سبق له الفوز باللقب للمرة الأولى في نسخة عام 2010 بجنوب أفريقيا.



وقال يامال: «حانت اللحظة أخيراً، أعتقد أننا كنا ننتظر تلك اللحظة منذ فوزنا بأمم أوروبا، كنا جميعا نفكر في هذا اليوم ونحن متحمسون الآن، سندخل كأس العالم كأبطال أوروبا، وسنبذل قصارى جهدنا».



وبدأ المنتخب الإسباني استعداداته للبطولة أمس السبت في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تجمع حولي 2000 شخص لمشاهدة التدريب الأول للفريق اليوم الأحد.