أسرة نيمار تخطف الأضواء في معسكر البرازيل



في معسكر المنتخب البرازيلي، حيث تختلط الأحلام بآمال استعادة المجد العالمي، خطفت لحظة عائلية دافئة الأضواء من صخب التدريبات والاستعدادات لكأس العالم 2026، وكان بطلها النجم البرازيلي نيمار وأسرته الصغيرة.



وبينما يواصل نيمار رحلة التحدي للعودة إلى كامل جاهزيته، بعد سلسلة من الإصابات التي أثرت في مسيرته خلال السنوات الأخيرة، حضرت زوجته برونا بيانكاردي، إلى مقر إقامة منتخب «السيليساو» في غرانجا كوماري برفقة ابنتيهما مافي وميل، في زيارة حملت الكثير من المشاعر والدعم للنجم الذي يستعد لخوض ربما إحدى أهم المحطات في مسيرته الدولية.



ووثقت اللقطات وصول الأسرة على متن مروحية قبل أن تتجه وسط أجواء احتفالية إلى ملعب التدريب، حيث سمحت البرازيل لعائلات اللاعبين، بحضور حصة تدريبية مفتوحة، وسارت برونا ممسكة بيد ابنتها الصغيرة، فيما كانت الأنظار تتجه نحو نيمار، الذي واصل تدريباته مع زملائه تحت أنظار أفراد أسرته وجماهير حضرت لمتابعة نجوم المنتخب.



ولم تكن الزيارة مجرد حضور عائلي عابر، بل حملت رسالة دعم قوية للاعب الذي يخوض سباقاً مع الزمن لاستعادة أفضل مستوياته قبل انطلاق المونديال، في مشهد أظهر الجانب الإنساني من حياة أحد أشهر نجوم كرة القدم في العالم بعيداً عن ضغوط المباريات والأضواء الإعلامية.



وزاد المشهد دفئاً عندما ظهر المدرب الإيطالي المخضرم، كارلو أنشيلوتي، وهو يتفاعل بحميمية مع ابنتي نيمار خلال الحصة التدريبية، فالرجل الذي جاء لقيادة البرازيل نحو حلم اللقب العالمي السادس بدا وكأنه فرد من العائلة الكبيرة لـ«السيليساو»، وهو يبادل الطفلتين الابتسامات والحديث، في أجواء عكست الروح الإيجابية، التي نجح في غرسها داخل المنتخب منذ توليه المهمة.



وسرعان ما انتشرت المقاطع المصورة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المشجعون بشخصية أنشيلوتي الهادئة والقريبة من اللاعبين وعائلاتهم، معتبرين أن هذه التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق داخل مجموعة تبحث عن استعادة أمجاد البرازيل على أكبر مسرح كروي في العالم.



وفي الوقت الذي يواصل فيه نيمار كتابة فصل جديد من معركته مع الإصابات والطموحات، جاءت تلك اللحظات العائلية لتؤكد أن وراء النجم الذي يحمل آمال أمة كاملة عائلة تمنحه القوة، ومدرباً يزرع الثقة، ومنتخباً يؤمن بأن الحلم لا يزال ممكناً.