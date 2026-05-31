محمد عبيد خادم: فخور بتمثيل الإمارات في المونديال وطموحي المشاركة بالأدوار النهائية



يستعد الحكم الإماراتي محمد عبيد خادم لخوض محطة تاريخية في مسيرته التحكيمية، بعدما اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضمن قائمة حكام الفيديو المشاركين في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.



ويأتي اختيار خادم ضمن قائمة تضم 25 حكماً من قارة آسيا سيشاركون في إدارة مباريات النسخة المقبلة من المونديال، التي تشهد أكبر حضور للحكام الآسيويين في تاريخ البطولة، في تأكيد جديد على التطور الكبير الذي تشهده منظومة التحكيم الآسيوية خلال السنوات الأخيرة.



وأشار الاتحاد الآسيوي للكرة إلى أن خادم، البالغ من العمر 41 عاماً، يخوض أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم، حيث سيكون ضمن قائمة تضم 30 حكماً لتقنية الفيديو المساعد، تم تعيينهم للمشاركة في البطولة العالمية.



وقدم الحكم الإماراتي حضوراً لافتاً وثابتاً في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الأعوام الماضية، إذ شارك في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، إلى جانب مشاركاته في دوري أبطال آسيا الثاني خلال موسمي 2024-2025 و2025-2026.



كما تولى مهام التحكيم في نسختين متتاليتين من كأس آسيا تحت 23 عاماً عامي 2024 و2026، إضافة إلى مشاركاته المتعددة في مباريات التصفيات الآسيوية المختلفة، ما أسهم في تعزيز خبراته القارية وترسيخ مكانته ضمن نخبة الحكام الآسيويين.



وعن اختياره للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى، قال محمد عبيد خادم، لموقع الاتحاد الآسيوي للكرة: «لم أكن أتوقع ذلك، لكن استناداً إلى الأداء المتميز الذي قدمناه كفريق في المباريات السابقة، كنت متفائلاً للغاية، وهذا الأمر يعني الكثير بالنسبة لي، وأنا فخور جداً ببلدي وعائلتي واتحاد الكرة المحلي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمنحي فرصة تمثيلهم في واحدة من أكبر بطولات كرة القدم في العالم».



وأكد أن الاستعدادات تسير بصورة جيدة قبل انطلاق البطولة، موضحاً: «التحضيرات تسير بشكل جيد، ولم يتبق الكثير للقيام به، لكن من أجل إدارة المباريات بكفاءة خلال البطولة، يجب أن نكون مستعدين لكل ما قد نواجهه».



وحول العوامل التي ستساعده على تقديم أفضل مستوياته في المونديال، أوضح خادم أن التطوير المستمر والتعلم يمثلان جزءاً أساسياً من نجاح أي حكم، قائلاً: «من المهم للغاية أن نلتزم بالتعلم والتطوير خارج أرض الملعب، وأن نستفيد من نصائح المحاضرين والمشرفين، أما داخل الملعب فأنا أعتمد على خبرتي للعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية».



ويرى الحكم الإماراتي أن العدد القياسي للحكام الآسيويين المشاركين في كأس العالم 2026 يعكس حجم العمل الذي قام به الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال السنوات الماضية، وقال: «يعكس ذلك حجم العمل الكبير الذي قام به الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد بذل الجميع جهوداً كبيرة لتطوير وتحسين منظومة التحكيم في آسيا، بما يضمن إعداد حكام ذوي جودة عالية قادرين على إدارة المباريات على أعلى المستويات».



وأشار خادم إلى أن الدعم الذي تلقاه من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعب دوراً مهماً في تطوره المهني، موضحاً: «شمل الدعم الذي تلقيته المشاركة في العديد من ورش العمل والبطولات، إضافة إلى إتاحة الفرصة لي لإدارة مباريات متنوعة على المستوى القاري، وقد ساعدني ذلك على أن أصبح حكماً أفضل يتمتع بخبرة كافية وثقة كبيرة بالنفس».



واختتم حديثه بالتأكيد على طموحه الكبير في البطولة، قائلاً: «أود الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها من خلال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وآمل أن تساعدني هذه الخبرات على الوصول إلى الأدوار النهائية من البطولة».



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اختار ثلاثة أسماء إماراتية للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026، هم الحكم الدولي عمر آل علي، والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، إلى جانب حكم الفيديو محمد عبيد خادم، في إنجاز جديد للتحكيم الإماراتي على الساحة العالمية.