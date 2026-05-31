طاقم التحكيم الإماراتي يغادر إلى أمريكا للمشاركة في المونديال



غادر أمس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، طاقم التحكيم الإماراتي الدولي، الذي يضم كلاً من عمر آل علي «حكم ساحة»، ومحمد أحمد يوسف «حكم مساعد»، ومحمد عبيد خادم «حكم تقنية الفيديو»، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026.



ونقل حمد أحمد المزروعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تحيات معالي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، لسفراء الصافرة الإماراتية، وأشاد المزروعي خلال لقاء الطاقم قبل المغادرة، بجهودهم التي بذلوها خلال فترة الإعداد، وحثهم على تقديم أفضل المستويات خلال المشاركة في المونديال، بما يعكس السمعة المميزة التي تتمتع بها الصافرة الإماراتية، على المستويين القاري والدولي.



وتأتي مشاركة طاقم الحكام الإماراتي في الحدث الكروي الأكبر عالمياً، تتويجاً للنجاحات التي حققها طاقمنا الإماراتي في مختلف البطولات القارية والدولية التي شارك في إدارة مبارياتها خلال السنوات الماضية، فضلاً عن اجتيازه البرامج والاختبارات الفنية والبدنية التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال فترة اختيار أطقم حكام المونديال.



ويواصل التحكيم الإماراتي حضوره المميز في نهائيات كأس العالم منذ مونديال 1994، الذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية، عندما سجل الحكم الدولي علي بوجسيم أول ظهور لحكم كرة قدم إماراتي في المونديال، قبل أن يواصل مشاركاته في نسختي 1998 و2002، ليصبح أحد أبرز الحكام في تاريخ الكرة العربية والآسيوية، كما شهدت نسخة 2006 مشاركة الحكم المساعد عيسى درويش، فيما شارك الحكم المساعد صالح المرزوقي في مونديال 2010.



واستمر هذا الحضور في نسختي 2018 و2022، عبر الحكم الدولي محمد عبد الله حسن، برفقة الحكمين المساعدين محمد أحمد يوسف وحسن المهري، ويؤكد هذا الحضور المستمر في المونديال، المكانة المرموقة التي وصل إليها التحكيم الإماراتي على الساحة الدولية، إذ تمثل نسخة 2026، المشاركة الثامنة للتحكيم الإماراتي في تاريخ نهائيات كأس العالم.