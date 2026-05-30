أنشيلوتي واثق من قدرة نيمار على التعافي



أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم، السبت، عن ثقته في أن نيمار المصاب في ربلة الساق، سيتعافى «بأسرع وقت ممكن»، وأنه «يعمل بشكل جيد»، مع إقراره بأن النجم البالغ 34 عاماً، قد يغيب عن مباراة افتتاح كأس العالم ضد المغرب في 13 يونيو.



وقال المدرب الإيطالي البالغ 66 عاماً في مؤتمر صحافي «نعتقد أنه سيتعافى بأسرع وقت ممكن. إنه يعمل جيداً، ويملك حافزاً كبيراً».



وقد ألقى الإعلان عن غياب نيمار لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، بظلاله على انطلاق معسكر تدريب البرازيل لكأس العالم في مركز غرانخا كوماري التدريبي في تيريسوبوليس، بالقرب من ريو دي جانيرو.



وسيغيب نيمار الذي استدعاه أنشيلوتي بعد أشهر من النقاش، عن مباراتي البرازيل الوديتين ضد بنما ومصر، كما أن مشاركته في مباراة افتتاح كأس العالم ضد المغرب ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً هايتي وإسكتلندا، غير مؤكدة.



قال أنشيلوتي «إذا لم يتمكن من التعافي قبل المباراة الأولى، فسيكون جاهزاً للمباراة الثانية». وأضاف «سيشارك جميع اللاعبين في مباراة بنما الأحد على ملعب ماراكانا، لأنها مباراة مهمة لتوديع جماهيرنا».



ويسافر المنتخب البرازيلي إلى الولايات المتحدة، الاثنين، وسيكون مقر إقامته ومعسكره التدريبي في نيوجيرزي.



ويخوض أبطال العالم 5 مرات مباراتهم الودية الأخيرة أمام مصر، في السادس من يونيو في كليفلاند.



في مباراته الأخيرة مع «سيليساو» في أكتوبر 2023، تعرّض نيمار لإصابة خطيرة في الركبة. ومنذ ذلك الحين، عانى من انتكاسات بدنية عديدة منذ عودته إلى سانتوس، ناديه الذي نشأ فيه، في بداية عام 2025، على الرغم من أنه لعب دوراً حاسماً في تجنّب هبوطه إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم المنصرم.