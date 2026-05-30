مدرب البرتغال: لا أحد يشكك في قدرة رونالدو على بلوغ مونديال 2030



أكد مدرب المنتخب البرتغالي روبرتو مارتينيز أن قائد المنتخب كريستيانو رونالدو لا يزال قادراً على خوض نهائيات كأس العالم 2030، رغم أنه سيكون في الخامسة والأربعين من عمره، مشدداً على أنه «لا أحد ينبغي أن يشكك» في إمكانية استمراره حتى ذلك الموعد.



وفي تصريحات إذاعية، أبدى مارتينيز ثقته الكاملة في النجم البرتغالي، قائلاً إن رونالدو «استحق» الحديث عن إمكانية مشاركته في البطولة التي ستستضيفها البرتغال بالشراكة مع إسبانيا والمغرب.



وسيبلغ رونالدو 45 عاماً عند إقامة مونديال 2030، ما يجعل مشاركته المحتملة حدثاً استثنائياً قد يرسخ مكانته أحد أكثر اللاعبين استمرارية في تاريخ كرة القدم.



ومنذ ظهوره الأول مع المنتخب البرتغالي عام 2003 وهو في الثامنة عشرة، رسخ رونالدو مكانته كأكثر اللاعبين تمثيلاً لبلاده، كما يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب بفارق كبير عن أقرب منافسيه.



وقاد النجم المخضرم البرتغال إلى التتويج بلقب كأس أوروبا عام 2016، كما أسهم في تحقيق المركز الرابع في مونديال 2006، وهو أفضل إنجاز للمنتخب في كأس العالم منذ احتلاله المركز الثالث عام 1966.



ودخل رونالدو التاريخ في مونديال قطر 2022 عندما أصبح أول لاعب يسجل أهدافاً في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم، بعد هدفه أمام غانا من ركلة جزاء.



وأشاد مارتينيز بالعقلية الاحترافية الفريدة لقائده، مؤكداً أن استمراره بهذا المستوى يعود إلى مزيج من الانضباط البدني، والعناية الدقيقة بجاهزيته، إلى جانب ذهنية تنافسية استثنائية.



ويستعد رونالدو لخوض مونديال 2026، حيث قد يصبح إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي من أوائل اللاعبين الذين يشاركون في ست نسخ من كأس العالم، في إنجاز تاريخي جديد.