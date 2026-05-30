«الأشعة تحت الحمراء» تجهز نجوم إنجلترا لطقس المونديال



يواصل المنتخب الإنجليزي استعداداته لمواجهة التحديات المناخية غير المسبوقة، بعدما لجأ عدد من اللاعبين إلى استخدام غرف الساونا بالأشعة تحت الحمراء داخل منازلهم خلال الأشهر الماضية، فيما سيخضع الفريق لتدريبات داخل خيام حرارية خاصة، فور وصوله إلى الولايات المتحدة، مع استخدام سترات التبريد قبل المباريات وخلال فترات الاستراحة.



ويتوجه معظم لاعبي منتخب «الأسود الثلاثة» إلى ولاية فلوريدا مطلع الأسبوع المقبل، حسب تقرير نشرته صحيفة «ذا صن»، وذلك لخوض مرحلة إعداد خاصة، في أجواء تصل فيها درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية، مع نسب رطوبة مرتفعة، تقترب من 80 %، وسط توقعات بأن تكون نسخة 2026 الأكثر حرارة في تاريخ كأس العالم.



ويأتي ذلك وسط تحذيرات من خبراء المناخ والطب الرياضي من المخاطر المحتملة للحرارة المرتفعة على اللاعبين، مؤكدين أن فقدان السوائل قد يصل إلى خمسة لترات خلال المباراة الواحدة، ما يفرض تحديات كبيرة على المنتخبات المشاركة.



وفي خطوة غير معتادة، قرر الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا، بقيادة الألماني توماس توخيل، الاستعانة بالدعم العائلي مبكراً خلال فترة الإعداد لنهائيات كأس العالم 2026، بالسماح لزوجات اللاعبين بالوجود بالقرب من المعسكر قبل انطلاق البطولة، بهدف توفير أجواء نفسية مريحة، تساعد النجوم على التعامل مع الضغوط والظروف المناخية القاسية المنتظرة في أمريكا الشمالية.



وكشف توخيل عن فلسفته الجديدة في التعامل مع المرحلة التحضيرية، مؤكداً أن المنتخب سيصل إلى الولايات المتحدة في وقت مبكر، مقارنة بمعظم المنتخبات المشاركة، من أجل التأقلم مع الظروف المناخية الصعبة، إلى جانب منح اللاعبين مساحة للتوازن بين كرة القدم والحياة العائلية.



وقال مدرب إنجلترا: «سنقيم معسكراً مبكراً، يسمح لنا بالجمع بين العمل الفني ووقت العائلة، لأن الاستعداد النفسي لا يقل أهمية عن الاستعداد البدني».



ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإنجليزي مباراتين وديتين أمام نيوزيلندا وكوستاريكا في فلوريدا، قبل الانتقال إلى مدينة كانساس سيتي، التي ستكون مقره الرئيس خلال البطولة.



ومع العد التنازلي لانطلاق كأس العالم في 11 يونيو المقبل، يبدو أن منتخب إنجلترا لا يراهن فقط على الجوانب الفنية والتكتيكية، بل أيضاً على الاستقرار النفسي والدعم العائلي، أملاً في إنهاء عقود طويلة من الانتظار، والعودة إلى منصة التتويج العالمية.