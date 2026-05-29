صفعة لريال مدريد.. 12 لاعباً خارج حسابات منتخباتهم في كأس العالم



تلقى نادي ريال مدريد الإسباني صفعة جديدة بعد استبعاد نجمه فرانكو ماستانتونو من قائمة الأرجنتين، التي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني، الخميس، استعداداً لنهائيات كأس العالم 2026، رغم تتويج منتخب «التانغو» بلقب النسخة الماضية.



وبانضمام ماستانتونو إلى القائمة تأكد غياب 12 من لاعبي ريال مدريد عن كأس العالم، إثر استبعادهم من القوائم النهائية لمنتخباتهم الوطنية، في مشهد غير مسبوق بالنسبة للنادي الملكي.



ويُعد غياب لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا من أبرز المفاجآت، بعدما استبعده مدرب فرنسا ديدييه ديشان، مبرراً قراره بشدة المنافسة في مركزه، كما خرج مواطنه فيرلان ميندي من الحسابات، بسبب إصابة في وتر العضلة الفخذية اليمنى.



ولم تشمل قائمة منتخب إنجلترا أيضاً اسم الظهير ترنت ألكسندر-أرنولد، الذي واصل غيابه عن «الأسود الثلاثة» منذ يونيو 2025، بقرار من المدرب الألماني توماس توخيل، لكن المفاجأة الأكبر جاءت من المنتخب الإسباني، إذ غاب سبعة لاعبين من ريال مدريد عن قائمة «لا روخا»، هم راوول أسينسيو، داني كارفاخال، غونزالو غارسيا، دين هويسن، داني سيبايوس، فران غارسيا وألفارو كاريراس.



وتُعد هذه السابقة الأولى في تاريخ المنتخب الإسباني خلال كأس العالم، إذ لم يسبق أن خلت قائمة «لا روخا» من أي لاعب يمثل ريال مدريد في النهائيات.



وتزداد مرارة المشهد بالنسبة لرئيس النادي فلورنتينو بيريس، في وقت يرسل فيه الغريم التقليدي برشلونة ثمانية لاعبين إسبان إلى البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولم تكن جميع الغيابات مرتبطة بخيارات فنية، إذ فرضت الإصابات نفسها على بعض النجوم، أبرزهم البرازيليان رودريغو وإيدر ميليتاو، اللذان كانا مرشحين للمشاركة مع «السيليساو» قبل تعرضهما لإصابات قوية، أنهت آمالهما.



في المقابل لا تزال مشاركة الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، والتركي أردا غولر معلقة بانتظار إعلان قائمتي منتخبي بلديهما.



ورغم هذه الغيابات سيظل ريال مدريد ممثلاً بقوة في البطولة، من خلال أسماء بارزة يتقدمها قائد فرنسا كيليان مبابي، إلى جانب أوريلين تشواميني، البرازيلي فينيسيوس جونيور، البلجيكي تيبو كورتوا، المغربي إبراهيم دياز، الإنجليزي جود بيلينغهام، إضافة إلى الألماني أنطونيو روديغر، والنمساوي دافيد ألابا.