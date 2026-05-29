تهديدات للاعب تونسي بعد انضمامه لمعسكر «نسور قرطاج»



أعرب نادي نيس الفرنسي عشية مواجهة سانت إتيان في إياب ملحق الصعود والهبوط عن دعمه لمدافعه التونسي علي العابدي على خلفية تعرضه لـ«وابل من التهديدات»، بعد عودته إلى بلاده بناء على طلب من الاتحاد المحلي لكرة القدم.



وأوضح نيس الذي علم برحيل لاعبه الدولي، الخميس، أنه «أجرى مباحثات مع الاتحاد التونسي لكرة القدم للسماح للاعب بالمشاركة في مباراتي الملحق»، لكن «لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي».

واحتل نيس المركز السادس عشر في الدوري الفرنسي، ما خوله خوض ملحق الصعود والهبوط بمواجهة سانت إتيان ثالث الدرجة الثانية.



وأشار بيان النادي إلى أنه بينما شارك العابدي (32 عاماً) في مباراة ذهاب الملحق، التي انتهت بالتعادل السلبي «اضطر للسفر إلى تونس لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بتأشيرته الأمريكية، وهو مصمم على العودة لدعم الفريق في مباراة الإياب».



والتحق العابدي الذي أصرّ على خوض مباراة الذهاب، بمقر إقامة منتخب بلاده في مدينة طبرقة استعداداً للعرس الكروي العالمي، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وأضاف: «بالنظر إلى حجم الموقف» و«في مواجهة وابل التهديدات التي يتلقاها (العابدي) على وسائل التواصل الاجتماعي»، دعا النادي إلى «ضبط النفس والاحترام تجاه لاعب هو ضحية، تماماً مثل النادي»، في ظل السياق الخاص لإقامة هذا الملحق خلال التواريخ التي يجب فيها إتاحة اللاعبين الدوليين المختارين لكأس العالم، ليكونوا بتصرف اتحاداتهم.



وأوضح نيس أن اللاعب ينوي العودة سريعاً إلى فرنسا من أجل دعم الفريق في مباراة الإياب، نافياً وجود أي خلاف أو تمرد من جانب العابدي.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حدد 25 مايو موعداً رسمياً لتسريح اللاعبين للالتحاق بمنتخباتهم استعداداً للمونديال.



ويخوض منتخب «نسور قرطاج» وديتين أمام النمسا وبلجيكا توالياً في الأول والسادس من يونيو، قبل المشاركة في كأس العالم ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي تضم السويد واليابان وهولندا.