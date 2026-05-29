أكثر من ميلون متابع للاعب مونديالي خلال ساعات.. كيف حدث ذلك؟



تحول تيم باين، مدافع منتخب نيوزيلندا، المشارك في كأس العالم 2026 من لاعب غير معروف بشكل كبير داخل بلاده، إلى واحد من أكثر اللاعبين شهرة قبل أيام قليلة فقط من انطلاقة الحدث العالمي، في قصة غريبة صنعتها مواقع التواصل الاجتماعي.



وتعود التفاصيل إلى أن صانع المحتوى الأرجنتيني «ال سكارسو» قرر إطلاق مبادرة طريفة لدعم أقل لاعبي كأس العالم متابعة على منصات التواصل الاجتماعي، وبعد بحث في حسابات جميع لاعبي المنتخبات المشاركة اكتشف أن المدافع النيوزيلندي تيم باين يتابعه أقل من 5 آلاف شخص فقط على «إنستغرام».



ودعا الشاب الأرجنتيني متابعيه إلى الدخول على حساب اللاعب المغمور ودعمه بالمتابعة حتى ينال شهرة تليق بلاعب مونديالي، وخلال ساعات قلائل انفجر حساب تيم باين بالمتابعين من مختلف أنحاء العالم بصورة جنونية حتى تجاوز حاجز المليون متابع، ليتحول من لاعب مغمور إلى مشهور، متفوقاً على جميع زملائه في المنتخب ومشاهير ونجوم في أنشطة مختلفة بنيوزيلندا.



واللافت أن تيم باين نفسه لم يكن يعلم ما يحدث، حيث تفاجأ بتدفق المتابعين على حسابه، وأبدى دهشة كبيرة قبل أن يكتشف حقيقة الأمر، ليقوم بعدها بتوجيه رسالة شكر إلى صانع المحتوى الأرجنتيني، بعد أن تسبب في تحويله من لاعب مجهول إلى نجم عالمي في ساعات قليلة، والأكثر شهرة في منتخب بلاده.