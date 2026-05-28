دعوة أرجنتينية في «السوشيال ميديا» تدفع لاعب نيوزيلندا إلى القمة

شهدت حسابات ​تيم باين، مدافع منتخب نيوزيلندا، على مواقع ​التواصل الاجتماعي إقبالاً هائلاً خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أوضح أحد المؤثرين الأرجنتينيين أنه أقل اللاعبين شهرة في كأس العالم لكرة القدم.



وأعد فالين سكارسيني، المعروف باسم «إل سكارسو» على إنستغرام وتيك توك، ⁠مقطع فيديو، يشجع فيه متابعيه على الإعجاب بحساب مدافع فريق ولنغتون فينكس ومنتخب نيوزيلندا، ومتابعته والتعليق لديه.



وفي غضون يومين ارتفع ‌عدد متابعي حساب باين على إنستغرام من 4715 متابعاً إلى 660 ألف متابع، متجاوزاً رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون، ‌ونجم الرجبي في نيوزيلندا أردي سافيا، ‌وسكارسيني نفسه. وقال باين في رسالة إلى سكارسيني: «كنت ‌أتساءل عن سبب الضجة ‌الكبيرة على حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم وجدت منشورك ​يا رجل». وأضاف «أقدر حبك! ‌شكراً يا أخي».



ويسعى باين (32 عاماً) إلى زيادة رصيده البالغ 50 مباراة دولية مع نيوزيلندا، بعد انضمامه إلى ‌تشكيلة المدرب دارين بيزلي في كأس العالم.





