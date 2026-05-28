ميدو يستثني الثلاثي ويثير الجدل حول اختيارات منتخب مصر



دافع أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، عن حسام حسن مدرب منتخب مصر حالياً، في ظل الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، بسبب اختياراته الفنية، واستبعاد عدد من اللاعبين من قائمة المنتخب الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كاس العالم 2026.



وقال ميدو إنه لا يوجد سوى 3 لاعبين فقط يمكن اعتبار استبعادهم أمراً غير منطقي، وهم محمد صلاح وعمر مرموش وعبد الله السعيد، موضحاً أن بقية اللاعبين لم يقدموا موسماً استثنائياً، يفرض وجودهم مع المنتخب، أو إثارة الضجة على عدم اختيارهم.



وأكد ميدو أن معظم العناصر ظهرت بمستويات متواضعة خلال الموسم، معتبراً أن حالة الجدل والدفاع المستمر عن بعض الأسماء مبالغ فيها، لأن البعض منهم لا يصنع الفارق الفني المطلوب داخل المنتخب، وبالتالي، لا يوجد له تأثير.



وجاء دفاع ميدو عن حسام حسن، عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، بعد موجة واسعة من الجدل في الشارع المصري، عقب استبعاد مصطفى محمد من قائمة المنتخب، حيث اعتبر كثيرون أن مهاجم نانت يستحق الوجود، قياساً بخبراته الدولية ومستواه المعروف مع «الفراعنة» في السنوات الماضية، إضافة إلى عدم اختيار محمد إسماعيل مدافع الزمالك، وغيرهما من العناصر، مع توجيه اتهام للمدرب بأنه يصفي حسابات شخصية على حساب مصلحة المنتخب.



وأثارت تصريحات ميدو تفاعلاً كبيراً بين الجماهير المصرية، بين مؤيد لرأيه بضرورة منح المدرب حرية الاختيار وفقاً لمستوى اللاعبين، وبين من رأى أن بعض الأسماء المستبعدة، كانت تستحق فرصة أكبر مع المنتخب.