الأمير ويليام يشعل حلم إنجلترا في المونديال



أشعل الأمير ويليام حماس الشارع الإنجليزي قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما بعث برسائل تفاؤل وثقة إلى منتخب «الأسود الثلاثة»، خلال زيارته الخاصة إلى مركز سانت جورج بارك، مؤكداً أن إنجلترا باتت قريبة من تحقيق حلم التتويج العالمي الغائب منذ ستة عقود.



والتقى أمير ويلز، راعي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بالمدرب الألماني توماس توخيل وأفراد الجهازين الفني والإداري، في زيارة هدفت لدعم المنتخب قبل خوض غمار المونديال المرتقب في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وخلال حديثه مع الطواقم العاملة أشاد الأمير ويليام بالدور الكبير، الذي يقوم به المختصون في التحليل والأداء والطب الرياضي والتغذية، مؤكداً أن نجاح اللاعبين داخل الملعب يبدأ من العمل الذي يتم بعيداً عن الأضواء.



وقال الأمير ويليام : «كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح الآن، ونجاح منتخب السيدات، ووصول منتخب الرجال إلى نهائيين أوروبيين، يجعلنا نشعر أننا نقترب من تحقيق الحلم الأكبر».

وأضاف مخاطباً الطواقم الفنية والطبية: «أردت أن ألتقي الفريق الذي يقف خلف المنتخب لأقول: شكراً لكم، فأنتم لا تحصلون على التقدير الذي تستحقونه، رغم أن نجاح اللاعبين يعتمد بشكل كبير على ما تقومون به يومياً».



ومن جانبه أكد توماس توخيل أن العمل داخل المنتخب الإنجليزي أصبح أكثر تطوراً وتعقيداً، موضحاً أن الجهاز المساند يضم مجموعة كبيرة من المتخصصين في مجالات التحليل والأداء والتغذية والكرات الثابتة، في إطار السعي للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل البطولة.



وتداول الاتحاد الإنجليزي عبر منصة «إكس» مقاطع مصورة من الزيارة، أظهرت الأمير ويليام وهو يتابع شرحاً مفصلاً من الجهاز الفني حول خطط المنتخب وتحضيراته للمونديال، إلى جانب لقائه بالمحللين وأخصائي العلاج الطبيعي وعلوم الرياضة.



ويأتي هذا الدعم المعنوي بعد أيام قليلة من حضور الأمير ويليام تتويج فريقه المفضل أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي في تركيا، ما دفع بعض الجماهير الإنجليزية لوصفه بـ«تميمة الحظ» الجديدة للكرة الإنجليزية.



ومن المنتظر أن يحضر الأمير جزءاً من مباريات كأس العالم هذا الصيف، حيث اختتم زيارته برسالة تحفيزية قال فيها: «اذهبوا ومعكم دعواتي، واستمتعوا، واعتنوا ببعضكم البعض، وابذلوا كل ما لديكم، وأنا واثق بأننا سنقدم بطولة كبيرة».