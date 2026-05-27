ديباي وتيمبر ضمن تشكيلة هولندا لكأس العالم



انضم الهداف ممفيس ديباي والمدافع يورن ​تيمبر إلى تشكيلة المنتخب الهولندي التي أُعلنت استعدادا لكأس العالم لكرة ‌القدم المقبلة ​رغم مخاوف بشأن لياقتهما البدنية. ويعاني ديباي «32 عاماً»، هداف المنتخب الهولندي برصيد 55 هدفاً، من إصابات في الفخذ والساق ولم يشارك سوى في مباراتين بديلاً مع ناديه كورينثيانز البرازيلي خلال الشهرين الماضيين. كما استدعى رونالد كومان مدرب هولندا، تيمبر، الذي عاد إلى ⁠التدريبات مع أرسنال هذا الأسبوع استعداداً لنهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل. واضطر اللاعب البالغ عمره 24 عاماً للخروج من الملعب خلال الفوز على إيفرتون في منتصف مارس، وغاب بعد ذلك عن آخر 14 مباراة خاضها أرسنال ‌في جميع المسابقات بسبب مشكلة في الفخذ.



كما حصل جاستن كلويفرت على ثقة المدرب رغم خضوعه لجراحة في الركبة في يناير الماضي. ومنذ انتهاء ‌فترة تعافيه، خاض مباراتين بديلاً مع بورنموث.

وكان كلويفرت من بين ‌أوائل اللاعبين الذين حضروا معسكر المنتخب الهولندي في زيست، إلى ‌جانب نوا لانج الذي تعافى من ‌إصابة غريبة في إصبعه تعرض لها أثناء مشاركته مع غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول ​في مارس الماضي، والذي تقرر استدعاؤه هو ​الآخر.



ولم يسبق لكريسينسيو سمرفيل، لاعب وست ⁠هام يونايتد، وروبن روفس، حارس مرمى سندرلاند، المشاركة مع المنتخب، بينما عاد بشكل مفاجئ لاعب الوسط مارتن دي رون، الذي لم يلعب دولياً منذ خاض ​لقاءه رقم 42 مع ⁠المنتخب قبل عامين.



وغاب ⁠عن التشكيلة المدافع المخضرم ستيفان دي فري، بعد إصابة في الفخذ تعرض لها في المباراة الأخيرة لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي ضد بولونيا، والظهير ⁠الأيمن لليفربول جيريمي فريمبونج. وتلعب هولندا ودياً أمام الجزائر في روتردام في الثالث من يونيو، وأوزبكستان في نيويورك يوم 8 يونيو استعداداً لكأس العالم.