اختبار أوروبي قوي للمنتخب القطري قبل السفر إلى المونديال

وصلت بعثة المنتخب القطري الأول لكرة القدم إلى أيرلندا، لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026، وتتضمن خوض «العنابي» مواجهة ودية مرتقبة أمام نظيره الأيرلندي غداً الخميس، تحت قيادة المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي.



وضمت البعثة 28 لاعبًا تم اختيارهم بعد سلسلة من المعسكرات والتجمعات الأخيرة، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل الاستحقاق العالمي.



وشملت القائمة، مشعل برشم، محمود أبوندى، صلاح زكريا، شهاب الليثي، أحمد الجانحي، المعز علي، أكرم عفيف، أدميلسون جونيور، أحمد فتحي، أحمد علاء، تحسين محمد، بيدرو ميغيل، بوعلام خوخي، أيوب العلوي، الهاشمي الحسين، عاصم مادبو، سلطان البريك، ريان العلي، حسن الهيدوس، جاسم جابر، محمد مناعي، لوكاس مينديز، كريم بوضياف، عيسى لاي، عبدالعزيز حاتم، يوسف عبدالرزاق، همام الأمين، ومحمد مونتاري.



وكان الجهاز الفني، قد استبعد سبعة لاعبين من القائمة الأولية التي ضمت 35 اسماً، وهم سبستيان سوريا، طارق سلمان، فهد يونس، بسام الراوي، محمد وعد، مبارك شنان، ونايل مايسون، ضمن خطة تقليص المجموعة تدريجيًا قبل إعلان القائمة النهائية.



ومن المنتظر أن يواصل لوبيتيجي تقييم العناصر خلال معسكر أيرلندا والمباراة الودية، قبل حسم القائمة النهائية التي ستضم 26 لاعبًا وتعلن يوم الثاني من يونيو المقبل.

وتحظى مواجهة أيرلندا بأهمية خاصة للجهاز الفني، كونها تمثل محطة اختبار فني وتكتيكي للوقوف على جاهزية اللاعبين، وتجربة خيارات متعددة قبل دخول أجواء المونديال.



ومن المقرر أن يواصل المنتخب برنامجه الإعدادي عبر معسكر خارجي في أيرلندا، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيخوض مباراة ودية أمام السلفادور يوم 6 يونيو المقبل، على أن يستهل مشواره في المونديال يوم 13 من الشهر نفسه، بمواجهة منتخب سويسرا في أولى مبارياته.