اختيارات بوتشيتينو تثير مخاوف من خلل في الوسط الأمريكي



كشفت قائمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم لكأس العالم 2026، عن ملامح واضحة في نهج المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الذي فضل الاستقرار والاعتماد على العناصر المألوفة، لكن بعض قراراته أثارت علامات استفهام واسعة، خصوصاً في وسط الملعب.



وضمت القائمة النهائية 26 لاعباً، بينهم 13 عنصراً شاركوا في كأس العالم الأخيرة، وعلى رأسهم كريستيان بوليسيتش، وويستون ماكيني، وتايلر آدامز، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني في الجاهزية والخبرة. ورغم أن معظم الأسماء كانت متوقعة، فإن بعض الاستبعادات وإعادة توزيع المراكز فتحت باب النقاش حول توازن التشكيلة.



وبحسب تقارير إعلامية، فإن استبعاد لاعب وسط أولمبيك ليون تانر تيسمان شكل نقطة تحول داخل القائمة، بعدما كان يتوقع لحاقه بالبطولة عقب تعافيه من إصابة عضلية، غير أن بوتشيتينو فضل عدم المجازفة بلياقته البدنية، وهو نهج اعتاد عليه منذ توليه قيادة المنتخب، عبر استبعاد أي لاعب يحيط به شك حول جاهزيته.



ولكن المفاجأة الأبرز لم تكن في الاستبعاد فقط، بل في طريقة تعويضه، إذ لم يلجأ المدرب إلى لاعب وسط بديل مباشر، مثل أيدان موريس، بل فضل إضافة الظهير جو سكالي، وهو قرار اعتبره محللون خطوة غير ضرورية، خصوصاً في ظل وفرة الخيارات الدفاعية.



وينظر إلى موريس، لاعب ميدلسبره، باعتباره خياراً طبيعياً لتعويض النقص في الوسط، بفضل دقته العالية في التمرير وقدرته على التحكم بإيقاع اللعب، في حين يرى آخرون أن إدخال سكالي قد يزيد من ازدحام الخط الخلفي دون معالجة الخلل الأساسي في العمق.



وهذا التوجه دفع البعض للتحذير من أن المنتخب الأمريكي قد يدخل البطولة بوسط ملعب أقل صلابة، في ظل اعتماد شبه كامل على تايلر آدامز، مع احتمالية توظيف ماكيني في أدوار هجومية أكثر من كونه لاعب ارتكاز، إضافة إلى أدوار متذبذبة لكريستيان رولدان.



وفي المقابل، يملك المنتخب خيارات هجومية بارزة، يتقدمها بوليسيتش، وفولارين بالوغون، وحاجي رايت، وريكاردو بيبي، إلا أن فاعلية هذا الخط تبقى مرتبطة بقدرة الوسط على صناعة الفرص وتثبيت الإيقاع، وهو ما يثير تساؤلات حول التوازن العام للفريق.



كما يظل اسم جيو رينا، أحد أبرز أوراق الغموض، إذ يملك القدرة على صناعة الفارق، لكنه يظل خياراً غير مضمون في ظل تذبذب مشاركاته مع ناديه، ما يجعل استخدامه في البطولة بمنزلة مغامرة فنية محسوبة.



وتزداد المخاوف مع عامل الإصابات، خصوصاً حول المدافع كريس ريتشاردز، الذي يمثل عنصراً محورياً في الخط الخلفي، في وقت يعاني فيه الدفاع الأمريكي من عدم استقرار واضح، ما يجعل جاهزيته عاملاً حاسماً في تحديد مدى قدرة المنتخب على الذهاب بعيداً في البطولة.



وبين حسابات بوتشيتينو الفنية ورهاناته التكتيكية، يبقى السؤال الأهم.. هل نجح المدرب في بناء تشكيلة متوازنة قادرة على المنافسة، أم أنه خاطر بعمق الوسط في توقيت حساس قبل كأس العالم؟