بينما يستعد المنتخب المكسيكي لخوض غمار كأس العالم على أرضه هذا الصيف، تبرز تساؤلات كبيرة حول قدرة الفريق على تحويل الاستحواذ إلى أهداف حاسمة، في ظل معاناة واضحة في الفاعلية الهجومية خلال المباريات الأخيرة.

ووسط هذه التحديات، يطرح اسم جوليان كينونيس، مهاجم نادي القادسية السعودي، كأحد أبرز الحلول القادرة على تغيير شكل المنتخب بالكامل، بل وربما إعادة صياغة هويته الهجومية في البطولة المنتظرة.



وتنطلق كأس العالم في 11 يونيو من مكسيكو سيتي، وسط ضغوط جماهيرية وإعلامية ضخمة على أصحاب الأرض، الذين لم ينجحوا في ترسيخ أسلوب هجومي ثابت خلال المنافسات الدولية الأخيرة، حيث ظهر الفريق في كثير من الأحيان مسيطراً على الكرة دون خطورة حقيقية في الثلث الأخير.

وكينونيس، الذي قدم موسماً استثنائياً مع القادسية، يدخل البطولة وهو في قمة مستواه، بعد أن برز كأحد أبرز المهاجمين في الدوري السعودي للمحترفين، متوّجاً موسمه بتسجيل 33 هدفاً وحصد جائزة الحذاء الذهبي، إلى جانب ظهوره المتكرر كأفضل لاعب في المباراة.



كما أعلن ناديه مؤخراً تمديد عقده حتى عام 2029 عبر فيديو ترويجي لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس مكانته المحورية داخل مشروع الفريق طويل الأمد.

وينظر إلى كينونيس على أنه نموذج للمهاجم المتكامل، إذ يجمع بين القوة البدنية، والحركة الذكية داخل وخارج منطقة الجزاء، إضافة إلى القدرة على اللعب كمهاجم صريح أو على الأطراف، مع مساهمة واضحة في صناعة الفرص.



وهذا التنوع في الأداء يمنح المنتخب المكسيكي خياراً مختلفاً عن النمط التقليدي الذي عانى منه الفريق، القائم على الاستحواذ دون فعالية هجومية حاسمة أمام المرمى، خاصة أمام المنتخبات الكبرى.

وفي حال اعتماده بشكل أساسي، قد يمثل كينونيس الشرارة التي يحتاجها الهجوم المكسيكي، خصوصاً مع دخوله البطولة بحالة بدنية وذهنية مميزة، مقارنة بالعديد من اللاعبين الذين يصلون مرهقين بعد مواسم طويلة في أوروبا.



وتزداد أهمية اللاعب أيضاً بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل ناديه، حيث يعد أحد أبرز نجوم المشروع الرياضي في الخبر، والهداف التاريخي للنادي في فترة قصيرة، ما يعكس حجم التطور الذي حققه خلال تجربته الأخيرة.



وفي تصريح سابق، عبر كينونيس عن ارتباطه بناديه، ما يعكس حالة الانسجام التي يعيشها اللاعب، وانعكست مباشرة على أدائه داخل الملعب.

ومع اقتراب انطلاق البطولة، تبدو التوقعات مرتفعة، والضغوط أكبر، ما يجعل من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق الفردي مثل كينونيس عناصر حاسمة قد تحدد مصير المنتخب في مشواره العالمي.