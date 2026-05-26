3 لاعبين محترفين بالإمارات في قائمة أوزبكستان للمونديال

تواجد لاعبان ظهرا في النسخة المنتهية من دوري أدنوك للمحترفين، وهما أوتابيك شوكوروف مع نادي بني ياس، وعزيز غانييف، ومعهما عبدالله عبدولاييف مدافع نادي دبا الفجيرة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، في القائمة الأولية المكونة من 30 لاعباً، في ظل استعداد منتخب أوزبكستان «الذئاب البيضاء» لخوض أول تجربة في تاريخه بكأس العالم 2026. وقد كشف مدرب أوزبكستان فابيو كانافارو، عن القائمة الأولية للمنتخب قبل يوم واحد من توجه المنتخب إلى نيويورك لإقامة معسكر تدريبي استعداداً للمونديال.



وجاء ذلك بعد معسكر محلي استمر ثلاثة أسابيع في العاصمة طشقند، حيث قام كانافارو بتقليص القائمة الأولية التي ضمت 40 لاعباً إلى 30 لاعباً فقط، وشهدت القائمة غياب المدافع إبراهيم خليل يولداشيف بسبب الإصابة، في حين لم ينجح المهاجم أليشر أوديلوف، في دخول القائمة النهائية المستدعاة للمعسكر.



وضمت القائمة الأولية لمنتخب أوزبكستان في كأس العالم بحراسة المرمى بوتيرالي إيرغاشيف، وعبدالواحد نعمتوف، وأوتكير يوسوبوف، وفي خط الدفاع، عبدالله عبدولاييف، خودجي أكبر علي ديانوف، روستامجون أشورماتوف، عمر أشمورودوف، عبدالقادر خوسانوف، بهروز كريموف، شيرزود نصرولاييف، عمر علي رحمونالييف، فروح سايفييف، أفازبيك أولمسالييف، حاهونجير أوروزوف، وروسلانبيك جيانوف.



وفي خط الوسط، شيرزود إيسانوف، عزيز جانييف، دوستونبيك خامداموف، أوديل هامروبيكوف، جامشيد إسكندروف، جاسور جالوليدينوف، أكمال موزغوفوي، وأوتابيك شوكوروف، وفي خط الهجوم، عزيز أمونوف، أبوسبيك فيزولاييف، جلال الدين مشاريبوف، إلدور شومورودوف، إيجور سيرجييف، شيرزود تيميروف، وأوستون أورونوف.



وجميع القوائم مؤقتة حتى يعلن عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً، بعد تقديمها من قبل المنتخبات المشاركة في 2 يونيو المقبل، في الوقت الذي بات فيه المنتخب الأوزبكي، على بعد أقل من شهر من الظهور الأول في نهائيات البطولة العالمية بعد 29 عاماً من خوضهم أول مباراة في تصفيات كأس العالم، والتي انتهت بفوز أوزبكستان بهدف دون مقابل على اليمن أمام 28 ألف متفرج في صنعاء.



وشهدت العقود الثلاثة الفاصلة تطوراً سريعاً في كرة القدم الأوزبكية، حيث استضافت البلاد بطولات قارية وعالمية، وبرزت خلالها مجموعة من النجوم الذين أصبحوا اليوم يمثلون أندية كبرى في الخارج، ويتصدر القائمة الأولية كل من مدافع مانشستر سيتي عبدالقادر خوسانوف، إلى جانب الثنائي المحترف في تركيا أبوسبيك فايزولاييف وإلدور شومورودوف، في حين يبرز أيضاً الظهير الأيمن الشاب بهروز كريموف كأحد المواهب الصاعدة التي لفتت أنظار المدرب فابيو كانافارو خلال اختياراته للقائمة.



وقبل مغادرة المنتخب إلى أمريكا الشمالية، خاض «الذئاب البيضاء» مباراة ودية داخلية على ملعب بونيودكور يوم الجمعة الماضي، في حدث حضره رئيس البلاد شوكت ميرضيائيف، وسيخوض منتخب أوزبكستان أيضاً مباراة أمام كندا يوم 1 يونيو المقبل، قبل أن يواجه هولندا بعد أسبوع واحد في آخر مبارياته الودية قبل انطلاق البطولة، وذلك في إطار التحضيرات النهائية، وبعد ذلك، يفتتح المنتخب مشواره في كأس العالم بمواجهة كولومبيا في مكسيكو سيتي يوم 17 يونيو، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.