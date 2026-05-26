7 منتخبات مرشحة للفوز بكأس العالم 2026

تصدر منتخب فرنسا قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم 2026، ويليه منتخبات إسبانيا والأرجنتين وإنجلترا والبرتغال والبرازيل وألمانيا التي دخلت دائرة الترشيحات للتتويج باللقب، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في أول نسخة بتاريخ المونديال تشهد مشاركة 48 منتخبًا.

وجاءت الترشيحات بناءً على نتائج المنتخبات خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب حالة الاستقرار الفني وقوة الأسماء الموجودة داخل كل منتخب قبل انطلاق البطولة.

ويعتبر منتخب فرنسا المرشح الأول لحصد اللقب، بعدما واصل نتائجه القوية تحت قيادة ديدييه ديشامب، الذي يستعد لخوض آخر بطولة له مع المنتخب بعد استمراره في المنصب منذ 2012.

وفازت فرنسا على البرازيل بنتيجة 2-1 خلال شهر مارس الماضي، قبل الانتصار على كولومبيا 3-1 بتشكيلة مختلفة بالكامل، في مباراتين أقيمتا داخل الولايات المتحدة، كما حافظ الفريق على سجله دون هزيمة في آخر 9 مباريات منذ يونيو الماضي.

ويعتمد المنتخب الفرنسي على قوة هجومية بقيادة عثمان ديمبيلي، الفائز بالكرة الذهبية، إلى جانب كيليان مبابي ومايكل أوليسيه وريان شرقي، وهو ما يعزز مكانة الديوك كأبرز المرشحين للقب.

ويأتي منتخب إسبانيا ضمن أقوى المرشحين بعد فرنسا عقب حفاظه على سلسلة اللاهزيمة منذ التتويج بكأس أوروبا 2024 تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، رغم تعرض عدد من لاعبيه لإصابات قبل البطولة.

ويتابع الجهاز الفني الإسباني حالة لامين يامال، لاعب برشلونة البالغ 18 عامًا، بعد إصابته في العضلة الخلفية، وسط تقارير تحدثت عن احتمالية غيابه عن أول مباراتين في دور المجموعات، كما يغيب فيرمين لوبيس بسبب كسر في القدم، بينما تواجد ميكل ميرينو، لاعب أرسنال، ضمن القائمة رغم غيابه عن المباريات منذ يناير الماضي بسبب الإصابة، بعدما سجل 8 أهداف مع المنتخب الإسباني خلال 10 مباريات في 2025.

ويتمسك منتخب الأرجنتين بفرصه في الحفاظ على اللقب الذي أحرزه في مونديال قطر 2022 بقيادة ليونيل سكالوني، رغم اقتراب ليونيل ميسي من عامه الـ 39 الشهر المقبل.

وقدم ميسي مستويات قوية مع إنتر ميامي الأمريكي بعدما سجل 12 هدفًا في 14 مباراة بالدوري الأمريكي هذا الموسم، وتعتمد الأرجنتين أيضًا على مجموعة هجومية تضم لاوتارو مارتينيز وخوليان ألفاريز ونيكو باس، لاعب كومو الإيطالي.

ويدخل منتخب إنجلترا البطولة بطموحات كبيرة تحت قيادة الألماني توماس توخيل، أملًا في تحقيق أول لقب لكأس العالم منذ 1966، بعدما اقترب المنتخب من المنصات خلال السنوات الماضية دون تتويج.

واجتازت إنجلترا التصفيات بسهولة، لكنها تعادلت مع أوروغواي وخسرت أمام اليابان خلال وديتي مارس، في وقت لم يقدم فيه بعض النجوم مثل جود بيلينغهام وكول بالمر أفضل مواسمهم، بينما واصل هاري كين تألقه مع بايرن ميونيخ بتسجيله 61 هدفًا هذا الموسم.

وتدخل البرتغال قائمة المرشحين مع استمرار كريستيانو رونالدو، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم السادسة بمسيرته بعمر 41 عامًا.

ويعتمد المنتخب البرتغالي على قوة خط الوسط الذي يضم فيتينيا وجواو نيفيش وبرناردو سيلفا وبرونو فرنانديز، رغم تعثره في التصفيات بالخسارة أمام إيرلندا، وهي المباراة التي شهدت طرد رونالدو.

وتبدأ البرازيل مرحلة جديدة تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في محاولة لاستعادة المنتخب بريقه بعد سنوات من النتائج غير المستقرة.

واستدعى أنشيلوتي النجم نيمار، لاعب سانتوس الحالي، رغم غيابه عن المنتخب منذ 2023، بينما يبقى فينيسيوس جونيور القائد الأبرز هجوميًا داخل الفريق.

وأنهت البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية في المركز الخامس بعد خسارة 6 مباريات من أصل 18، بينما أكد أنشيلوتي أن المنتخب الأكثر مرونة سيكون الأقرب لحصد اللقب.

وتبقى ألمانيا ضمن قائمة المنتخبات المرشحة رغم تراجعها إلى المركز العاشر عالميًا، وبعد خروجها من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022، ثم وداع كأس أوروبا 2024 من ربع النهائي على أرضها.

ويعتمد منتخب ألمانيا على عناصر بارزة مثل يوزوا كيميش وفلوريان فيرتس وكاي هافرتس، مع استمرار يوليان ناجلسمان في قيادة المنتخب خلال المونديال.