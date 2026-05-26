مدرب إسبانيا يرد على غضب جماهير ريال مدريد

رفض لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، الانتقادات المرتبطة بغياب لاعبي ريال مدريد عن قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اختياراته جاءت وفق اعتبارات فنية فقط، وأن شعار المنتخب الوطني يبقى بالنسبة له أعلى من أي انتماء للأندية.

وأعلن دي لا فوينتي قائمة إسبانيا التي تستعد لخوض منافسات كأس العالم، بعدما ضمت 26 لاعبًا يتصدرهم ثمانية لاعبين من برشلونة، مقابل غياب كامل للاعبي ريال مدريد لأول مرة، وهو ما فرض الكثير من الحديث داخل إسبانيا بسبب طبيعة المنافسة التقليدية بين الناديين.

وشهدت القائمة غياب أسماء من ريال مدريد مثل داني كارفاخال ودين هاوسن، في وقت يسعى المنتخب الإسباني لتحقيق لقبه الثاني في كأس العالم بعد تتويجه الوحيد عام 2010 في جنوب أفريقيا.

وأكد المدرب الإسباني خلال إفطار إعلامي نظمته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية العامة بالتعاون مع وكالة الأنباء الإسبانية، أنه لا ينظر إلى خلفيات اللاعبين أو الأندية التي يمثلونها، مشيرًا إلى أن اهتمامه ينصب فقط على اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب بأفضل صورة ممكنة.

وقال دي لا فوينتي إن المنتخب الإسباني بالنسبة له هو «أفضل فريق على الإطلاق»، موضحًا أن جميع اللاعبين الموجودين في القائمة يفخرون بارتداء قميص إسبانيا والمشاركة ضمن مجموعة موحدة داخل المنتخب.

وضمت قائمة المنتخب من برشلونة كلًا من جوان جارسيا وباو كوبارسي وإريك جارسيا وجافي وبيدري وداني أولمو ولامين يامال وفيران توريس، بينما استدعى المدرب أيضًا سبعة لاعبين ينشطون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشدد دي لا فوينتي على أن اختياراته اعتمدت بالكامل على الجوانب الرياضية، رغم اعترافه بأن أي قرار يخص القائمة يحمل جزءًا شخصيًا يتعلق بقناعة المدرب، مضيفًا أنه لا يمكنه اتخاذ قراراته بحثًا عن إرضاء الجماهير أو تحقيق مكاسب سريعة، لأن ذلك قد ينعكس على مستقبله مع المنتخب الإسباني.

ويستعد المنتخب الإسباني لافتتاح مشواره في المجموعة الثامنة بمواجهة الرأس الأخضر، قبل لقاء السعودية وأوروغواي، وسط متابعة للحالة البدنية لعدد من اللاعبين الذين يتعافون من إصابات ومشاكل عضلية، وفي مقدمتهم لامين يامال ونيكو وليامز وميكل ميرينو.

وأوضح مدرب إسبانيا أنه يتواصل بشكل مستمر مع الأندية لمتابعة تطور حالة اللاعبين، مؤكدًا ثقته في جاهزيتهم قبل المباراة الأولى، مع استمرار تقدمهم في البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وأشار دي لا فوينتي إلى أن الجهاز الفني لا يفكر فقط في المباراة الافتتاحية، وإنما يتعامل مع البطولة كاملة، مؤكدًا أن المنتخب قد ينتظر لفترة أطول قبل الدفع بأي لاعب إذا احتاج الأمر لذلك خلال كأس العالم.

وتحدث المدرب الإسباني أيضًا عن لامين يامال، مؤكدًا أن لاعب برشلونة البالغ من العمر 18 عامًا يدرك قيمة المرحلة الحالية، ويتعامل معها بعقلية ناضجة ورغبة كبيرة في المشاركة.