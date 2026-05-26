الغموض يحيط بموعد عودة ميسي قبل كأس العالم

يعاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من «إجهاد زائد مرتبط بإرهاق عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر»، بحسب ما أعلن ناديه إنتر ميامي الأمريكي، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس العالم.

وخرج ميسي في الدقيقة 73 من مباراة إنتر ميامي أمام ضيفه فيلادلفيا يونيون في الدوري الأمريكي، بعدما أمسك بمؤخرة ساقه اليسرى وطلب استبداله.

وبدا اللاعب البالغ 38 عامًا يسير بشكل طبيعي أثناء توجهه مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، عقب خروجه من المباراة التي فاز بها ميامي بنتيجة 6-4.

وجاء في بيان طبي صادر عن إنتر ميامي: «بعد خضوعه لفحوص طبية إضافية، أشار التشخيص الأولي إلى وجود إجهاد زائد مرتبط بإرهاق عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر».

وأضاف النادي: «سيعتمد استئناف النشاط البدني على تطور حالته السريرية والوظيفية».

وتُعد هذه الأخبار مطمئنة نسبيًا بالنسبة لحامل الكرة الذهبية ثماني مرات، إذ لم يتحدث البيان عن تمزق عضلي أو إصابة خطيرة أخرى، وهو ما كان سيشكل ضربة قاسية للأرجنتين حاملة اللقب العالمي.

وأدار ميسي وضعه البدني بعناية منذ انضمامه إلى إنتر ميامي في عام 2023، حيث يعمد الجهاز الفني إلى إراحته بانتظام خلال فترات ازدحام المباريات.

كما أمضى فترات متعددة بعيدًا عن المباريات في الأعوام القليلة الماضية بسبب مشاكل في العضلة الخلفية، التي أبعدته عن أجزاء من فترة الإعداد للموسم الحالي.

غير أن أي إصابة خطيرة قد يتعرض لها ستشكل ضربة قوية لآمال الأرجنتين في الدفاع عن لقبها في كأس العالم، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتلعب الأرجنتين مباراتها الافتتاحية أمام الجزائر في كانساس سيتي.

وكانت مباراة إنتر ميامي الأخيرة قبل توقف الدوري الأمريكي استعدادًا لكأس العالم.

ولم يؤكد ميسي رسميًا نيته المشاركة في كأس العالم، لكن من المتوقع أن يخوض النهائيات السادسة والأخيرة في مسيرته الأسطورية.

ومن المقرر إعلان تشكيلة الأرجنتين الأسبوع المقبل، على أن يتوجه فريق المدرب ليونيل سكالوني بعدها إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين قبل كأس العالم، الأولى أمام هندوراس في تكساس، والثانية ضد أيسلندا في ألاباما.