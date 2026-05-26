48 منتخبًا تحدد «البيت الثاني» قبل كأس العالم

اكتملت ملامح معسكرات المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، بعد أن أنهت المنتخبات الـ48 المتأهلة اختيار مواقع معسكراتها التدريبية، في خطوة تنظيمية جديدة على طريق النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن معسكرات المنتخبات تعد جزءًا أساسيًا من تنظيم بطولات كأس العالم، إذ ستكون بمثابة «البيت الثاني» للاعبين والأجهزة الفنية خلال فترة دور المجموعات، حيث ستقضي الفرق معظم أوقاتها في هذه المرافق المخصصة للتدريبات والإقامة والاستعداد للمباريات.

وأشار «فيفا» إلى أن المنتخبات المشاركة ستتوزع بواقع 39 منتخبًا في الولايات المتحدة، و7 منتخبات في المكسيك، ومنتخبين في كندا، بينما ستستفيد 25 مدينة غير مستضيفة للمباريات من استضافة المعسكرات، ما يعزز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبطولة، ويزيد من انتشار أجوائها في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية.

وأكد هايمو شيرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم 2026، أن معسكرات المنتخبات تمثل جزءًا لا يتجزأ من تجربة كأس العالم، موضحًا أن هذه المواقع ستكون أماكن إقامة وتدريب واستشفاء للمنتخبات طوال فترة البطولة.

وقال إن اكتمال اختيار مواقع المعسكرات يمثل محطة مهمة في الاستعدادات، خاصة مع الحجم غير المسبوق للنسخة المقبلة، التي تمنح الفرصة لإشراك مزيد من المدن والجماهير في الحدث العالمي.

وشهدت عملية اختيار المعسكرات تعاونًا بين «فيفا» والاتحادات الوطنية، بعدما بدأت منذ عام 2024 عبر قائمة أولية للمقار المرشحة، قبل تطويرها وتحديثها طوال عام 2025، وبدأت المنتخبات اعتماد اختياراتها النهائية عقب قرعة البطولة التي جرت في ديسمبر 2025.

وضمت قائمة المنتخبات التي اختارت المكسيك مقرًا لمعسكراتها كلًا من كولومبيا وإيران وكوريا الجنوبية والمكسيك وجنوب أفريقيا وتونس وأوروغواي، فيما تقرر إقامة معسكري كندا وبنما داخل الأراضي الكندية، بينما تستضيف الولايات المتحدة بقية المنتخبات.

ومن بين أبرز المدن التي ستحتضن المعسكرات خارج المدن المستضيفة للمباريات، الإسكندرية وهي مدينة أمريكية تقع بولاية فيرجينيا وأوستن وشارلوت وناشفيل وسان دييغو وتامبا وبورتلاند وسبوكان وغرينسبورو وسانتا باربرا، إلى جانب كانكون وباتشوكا وتيخوانا في المكسيك، ونيو تيكومسيث في كندا.

وكشفت القائمة الرسمية عن اختيار العديد من المنتخبات لمقار تدريب مميزة، حيث سيقيم منتخب الأرجنتين في كانساس سيتي داخل مركز تدريب سبورتينغ كانساس سيتي، بينما اختارت البرازيل مركز تدريب كولومبيا بارك في نيويورك ونيوجيرسي، فيما سيتواجد منتخب إنجلترا أيضًا في كانساس سيتي عبر قرية سوب لكرة القدم.

كما اختار منتخب مصر مدينة سبوكان الأمريكية، على أن يتدرب في مرافق جامعة غونزاغا، بينما سيقيم المنتخب السعودي في أوستن ويتدرب على ملعب نادي أوستن الأمريكي، واختار منتخب العراق مقاطعة غرينبرير مقرًا لمعسكره التدريبي.

وضمت القائمة أيضًا إقامة منتخب فرنسا في بوسطن، وألمانيا في وينستون-سالم، وإسبانيا في تشاتانوغا، واليابان في ناشفيل، والمغرب في نيويورك ونيوجيرسي، وهولندا في كانساس سيتي، إلى جانب تواجد منتخبات أخرى في مرافق تدريبية متطورة موزعة على مختلف المدن الأمريكية والكندية والمكسيكية.

وتنتظر الجماهير نسخة استثنائية من كأس العالم 2026، التي ستكون الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، وسط توقعات بأن تترك المعسكرات التدريبية أثرًا كبيرًا في المدن المستضيفة، ليس فقط رياضيًا، بل أيضًا اقتصاديًا وجماهيريًا وسياحيًا.