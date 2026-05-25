مونديال 2026.. 12.5 مليون دولار جائزة دور المجموعات



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، تخصيص ميزانية قياسية تبلغ 871 مليون دولار كمكافآت مالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، بينها 50 مليون دولار سيحصل عليها المنتخب المتوج باللقب، في زيادة غير مسبوقة، مقارنة بالنسخ السابقة. وتقام البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، اعتباراً من 11 يونيو المقبل، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، بدلاً من 32.



وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عقب مؤتمر المنظمة في فانكوفر الكندية، أن الاتحاد الدولي يتمتع بـ «أقوى وضع مالي في تاريخه»، ما يتيح له دعم الاتحادات الأعضاء بشكل غير مسبوق.



مكافآت مضمونة لجميع المنتخبات

ستحصل جميع المنتخبات المشاركة على مكافآت مالية، بصرف النظر عن نتائجها. وستنال المنتخبات التي تغادر المنافسات من دور المجموعات 12.5 مليون دولار كحد أدنى.

ومع التقدم في الأدوار الإقصائية، ترتفع قيمة الجوائز تدريجياً، فيما لم تُكشف بعد التفاصيل الدقيقة للمبالغ المخصصة للمنتخبات التي تبلغ ربع النهائي أو نصف النهائي. أما المنتخب الفائز باللقب، فسيحصل على 50 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 43 مليون يورو.



زيادة كبيرة مقارنة بمونديال قطر

للمقارنة، حصل منتخب الأرجنتين، المتوج بلقب كأس العالم 2022 في قطر، على 42 مليون دولار، ضمن ميزانية إجمالية بلغت 440 مليون دولار.

وتعكس الزيادة الكبيرة في مكافآت نسخة 2026، التوسع التاريخي للبطولة، إلى جانب ارتفاع التكاليف اللوجستية، والتنقل بين الدول الثلاث المضيفة.